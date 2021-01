Door vrijwillige degradatie Jong Zulte volgend seizoen vijftien clubs in de Oost-Vlaamse eerste provinciale

Dat Jong Zulte volgend seizoen niet meer in de hoogste provinciale reeks zal aantreden is duidelijk. Welke fusies er zitten aan te komen is nog niet zeker. In Erpe-Mere staat een en ander te gebeuren. Zo zou er een akkoord zijn tussen derdenationaler RC Bambrugge en derdeprovincialer FC Mere. Waardoor er in derde provinciale D een plaats vrijkomt. Net als in eerste provinciale wordt die vacante plek niet ingevuld. Ook niet op basis van de eindrangschikkingen van het (afgebroken) seizoen 2019-20. “Plaatsen die vrijkomen door clubs die niet meer inschrijven, door ploegen die in vierde provinciale een doorstart maken of door fusies worden niet opgevuld”, verduidelijkt Bart Huylebroeck, secretaris van de Oost-Vlaamse afdeling van Voetbal Vlaanderen. “Als Jong Zulte effectief niet inschrijft dan zullen we volgend seizoen in eerste provinciale met vijftien clubs aantreden.”