Door Vandebeeck (Sporting Pelt): “Knappe 31-21 overwinning tegen Hubo Handbal”

“Ik kreeg een compliment van onze coach Douven”, opende Peltenaar Door Vandebeeck, die op zondag nog de taak van scheidsrechter beoefende bij enkele wedstrijden van de pagadders. “Dat deed deugd, want ik wil de komende weken mij laten opmerken om in de definitieve selectie van bondscoach Yérime Sylla te geraken voor het komende WK in januari 2023.”

“Tegen Hubo Handbal moesten we onze rug rechten. In Atomix wonnen we met het kleinste verschil, maar met het schaamrood op de wangen. Tegen de nieuwe fusieclub hebben we dat rechtgezet. Het werd een genietbare partij. Pelt was dominant in het eerste kwartier en we konden een kloofje (9-5) slaan. Echter in het tweede kwartier van de eerste helft konden we de partij niet dood maken. Hubo Handbal vocht terug en bij de rust (14-11) bleef alles mogelijk.”

Heer en meester na de rust

“Na de pauze grepen we Hubo Handbal bij de keel”, vervolgt de jarige Door Vandebeeck, die vandaag 21 kaarsjes mag uitblazen. “Na veertig minuten werden we heer en meester en konden we met een duidelijk verschil de twee punten in Pelt houden. Een opsteker van formaat, want door de nederlaag van de Lions in Bocholt staan we op de tweede plaats.”

Lions

“We ontvangen volgende week dus met vertrouwen de Lions. Opnieuw een topper en het programma is dan ook loodzwaar de laatste weken voor het WK. De Lions hebben een sterk team en zullen zeker extra gemotiveerd zijn om hun nederlaag in Bocholt recht te zetten. We kunnen ons verwachten aan een duel op het scherp van de snee. Leuk voor de BENE-League dit seizoen zijn de extra spannende wedstrijden. De top moet echt knokken om overeind te blijven, want enkele mindere prestaties zorgt ervoor dat je zakt in het klassement.”

Ambities

“Onze ambities dit seizoen? Trachten een prijs te pakken. We moeten daar niet onnozel over doen. Met de komst van Korneel Douven, die vorig seizoen Belgisch kampioen werd met Visé, toonde het bestuur de ambitie om een stap hoger te zetten. We hebben ook de kwaliteiten om mee te dingen voor de prijzen, maar moeten wel geconcentreerd blijven. Onze coach schenkt veel vertrouwen aan de jeugd en als groep kunnen we alleen nog maar groeien. We leden dit seizoen slechts één nederlaag tegen Aalsmeer en zijn sterk bezig. Hopelijk kunnen we dat bevestigen tegen de Lions”, besluit Door Vandebeeck, die op een boogscheut woont van het Dommelhof.