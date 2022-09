Door gebrek aan efficiëntie moet RWDM blij zijn met 1-1-gelijkspel tegen Jong Genk: “Op basis van kansen verdienden we zege”

voetbal - challenger pro leagueRWDM is er opnieuw niet in geslaagd om een jeugdploeg van een Jupiler Pro League club te kloppen. Na Club NXT en RSCA Futures verloor de Brusselse club deze keer punten tegen Jong Genk. Pas in de slotseconden van de uitgelopen toegevoegde tijd kon aanwinst Challouk een tweede seizoensnederlaag voorkomen.

In vergelijking met de basisploeg tegen Deinze was er één wissel bij RWDM. Ephestion moest plaats ruimen voor Smeets, die vorige week heel goed was ingevallen. Trainer Euvrard liet zich vervangen door zijn assistent Stilmant. De hoofdcoach zat niet alleen zijn tweede schorsingsdag uit, maar was ook afwezig door het overlijden van diens moeder. Voor haar en voor Mister Michel Verschueren werd voor aanvang van de match 1 minuut stilte gehouden. Voorts waren nog steeds Hazard en recordaankoop Biron afwezig.

Voor de match al wist RWDM dat het een goede zaak kon doen in het klassement, vermits SK Beveren niet verder was gekomen dan een 2-2 gelijkspel tegen Club NXT. Mits winst kon het naar de tweede plaats springen.

De titelpretendent begon alvast heel gretig aan de wedstrijd en speelde de ganse eerste helft op een hoog niveau. De Brusselaars hadden niet perse meer balbezit dan Jong Genk, maar creëerden wel heel veel kansen. Genoeg om bij de rust 3-0 voor te staan. De Sart opende de debatten al na drie minuten, maar stootte op een knappe reflex van de Genkse doelman Leysen. Die zou zich nog vele keren onderscheiden. Ook op een hard schot van Oyama had hij een knappe parade in huis. Ook Challouk, Vorogovskiy en Smeets vonden allemaal Leysen op hun weg. Eén keer was Leysen toch geklopt, maar het schot van Heris belandde op de kruising.

Op de valreep

Ook na de rust bleef RWDM de meest dominante ploeg, maar kwam ze tegen de gang van het spel in op achterstand na een omgezette penalty van Geusens na een fout van Heris in de zestien op Rommens. Nadat goede pogingen van Plange en O’Brien in het slotkwartier op niets uitdraaiden, leek een tweede nederlaag in de maak. Echter, in de slotseconden van de toegevoegde tijd ontbond Challouk al zijn duivels. Na een actie Challouk, Ruyssen, Barreto, kon eerstgenoemde alsnog een punt uit de brand slepen.

“Als je in de allerlaatste seconde nog een gelijkspel kan pakken, dan moet je blij zijn. Maar op basis van het wedstrijdbeeld kunnen we dat helemaal niet zijn. Bij de rust had de match op basis van het aantal kansen al in een beslissende plooi kunnen en moeten gelegen hebben”, klonk de algemene teneur bij de thuisploeg.

RWDM: Defourny; Heris (77’ Ruyssen), O’Brien, Le Joncour, Vorogovskiy ; Oyama, Smeets (61’ Baretto), De Sart (61’ Lopes); Botella (77’ Ephestion), Plange, Challlouk

Jong Genk: Leysen, Martens, Didden, Dierckx, Rommens ; Van de Perre (80’ Swerts), Geusens (90’ Claes), Bangoura; Arabaci (46’ Al Mazyani), Diawara (74’ Cutillas), Godts

Doelpunten: 66’ Geusens (0-1, penalty), 95’ Challouk (1-1)

Geel: Heris, Ruyssen

Toeschouwers: 2.500