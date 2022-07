Donderdag begint EK-piste voor U19 en U23: “Bij de jongens junioren voortdurend moeten puzzelen”

volleybal EML Vraagte­kens na de bekendma­king van de loting voor de Belgische beker: “Dit kan alleen maar in België”

De Belgische volleybalbond heeft de resultaten bekend gemaakt van de loting voor de Belgische beker. Jan Van Huffel - de coach van Caruur Gent is volop in vakantie - verslikte zich in zijn koffie op een terras in Zanzibar. Volgens de trainer van de meest recente bekerwinnaars werd de loting waarschijnlijk uitgevoerd door ‘de hand van God’. Steven Vanmedegael - succescoach van landskampioen Knack Roeselare - reageerde minder gematigd en hield geen blad voor zijn mond nadat hij de loting had bestudeerd.

12 juli