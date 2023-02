Donald Marchand en WS Zarren verdedigen pas verworven leidersplaats tegen Handzame: “We konden al eerder op kop staan”

voetbal vierde provinciale AMet zeven zeges op rij is WS Zarren aan een straffe reeks bezig in vierde provinciale A. De ploeg van coach Donald Marchand komt zo voor het eerst aan de leiding dit seizoen, al moet het die eerste plaats wel delen met Kortemark, dat weliswaar een minder goed doelpuntensaldo heeft dan White Star. Handzame telt één punt minder en komt zondagmiddag op bezoek in de Mollestraat.

“Deze leidersplaats komt onverwacht, maar we kunnen niet wegsteken dat we er hard voor gewerkt hebben”, stelt T1 Donald Marchand. “Toen ik begin oktober de leiding overnam in Zarren, stond deze ploeg met een één op negen op de voorlaatste plaats. Zo begin je al met een serieuze achterstand op de concurrentie. Week na week legden we echter de nodige trainingsarbeid af op het oefenveld en zag ik mijn jongens vooruitgang maken. De looplijnen zijn stilaan een automatisme geworden en het systeem waarin we spelen, voelt vertrouwd aan. Dat we nu bovenaan staan, is het resultaat van vele weken hard werk. Eigenlijk konden wij zelfs al eerder op kop komen, want we leden sinds oktober drie keer puntenverlies in een wedstrijd waarin de scheidsrechter niet kwam opdagen. Tot drie keer toe zijn we in die matchen niet correct behandeld door de wedstrijdleiding.”

Topschutter Timperman

Wie kampioen wordt is echter onmogelijk te voorspellen, want tussen leider Zarren en de zevende plaats is er een virtueel puntenverschil van amper drie punten. “Het is ongelooflijk hoe spannend het is”, bevestigt Marchand. “Wij voelen geen titeldruk, maar willen wel graag in de eindronde spelen. Onze troeven? Ik beschik over heel wat jongens die al enkele jaren in provinciale spelen en nu op de top van hun kunnen zitten. Met Jordy Timperman hebben wij de topschutter binnen onze rangen. We weten ondertussen hoe we hem het best aanspelen en in vorm weet hij bijna geblinddoekt het doel te vinden.”

Handzame komt zondagmiddag op bezoek in Zarren. In de heenronde werd met 4-1 verloren tegen die groen-witte formatie. “Ik was toen nog geen trainer, maar heb die match wel vanaf de zijlijn gevolgd. Het is een ploeg die efficiënt met haar kansen omspringt en gebouwd is rond een stevig middenveld. Ze slikken amper een tegendoelpunt en geven niet veel kansen weg”, besluit de oefenmeester.

Vierde provinciale A: WS Zarren – NSVD Handzame op zondag 5 februari om 15 uur.

Lees ook: meer provinciaal voetbal