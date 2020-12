Don Bosco Gent en Elita Lebbeke snappen beslissing van de KBHB om blanco seizoen te spelen: “De beste oplossing in deze omstandigheden”

“In deze tijd is het bijna onmogelijk om verder dan twee weken in de toekomst te kijken”, verklaart Peter Beeckman, T1 bij Don Bosco Gent. “In het huidige scenario gaan we ervan uit dat we midden januari opnieuw mogen beginnen trainen, maar ik zie het gebeuren dat de overheid die versoepeling nog even uitstelt. Door die onzekerheid is het bijna onmogelijk om een volledig seizoen in te plannen en te spelen, wat de huidige oplossing, om een seizoen zonder inzet te spelen, rechtvaardigt, hoe jammer het ook is. Spelers motiveren om nog elke week het beste van zichzelf te geven op training en warm te maken voor verre verplaatsingen wordt moeilijk, maar ik denk dat er veel jongens ook blij zullen zijn dat ze opnieuw mogen handballen. Op dit moment zijn ze immers op zichzelf aangewezen om hun conditie te onderhouden en we kijken er naar uit om nog eens samen te trainen in teamverband”, besluit Beeckman.