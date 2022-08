Domper voor Belgische medaillekansen op EK in München komend weekend: na Claire Michel moet ook wereldtopper Van Riel afhaken

“Zij die de afgelopen week mijn lange ritten op Strava hebben gezien, hadden misschien al een vermoeden van mijn forfait. Zo zat ik vorige week alleen al meer dan 24 uur op de fiets. Ik had mijn Wout van Aert-modus geactiveerd, omdat lopen momenteel onmogelijk is. Helaas heeft mijn val op de World Triathlon Championship Series in Leeds begin juni (waar Van Riel het brons pakte, red.) een grotere impact dan ik zal gedacht en gehoopt had. Na zeven weken hardlopen met pijn in mijn enkel, begon ik vorige week scherpere pijn te krijgen. Ik dacht aanvankelijk aan een probleem aan mijn ligament, tot ik plots zelfs niet meer kon stappen. Een MRI legde bot-oedeem in mijn talus (enkelbot) bloot. Het verdict is zwaar en maakt meteen een kruis over mijn EK. Ik mag een paar weken niet lopen en zal af ​​en toe moeten evalueren hoe het de blessure vordert”, vertelt Van Riel vanuit zijn trainingskamp in Spanje.