Dominique Wilson en Mechelen hebben voldoende aan een sweep om zich te plaatsten voor de finale: “Ook mijn ploegmaats kunnen scoren”

Slagkracht

Na de komst van Wilson is Mechelen in de breedte gegroeid. Het heeft het spelbeeld enigszins gewijzigd: minder tussenstations of driehoekjes, meer ‘isolation plays’. “Dat kan”, zegt coach Diels over de geschetste indruk. “Het is niet evident om een speelsters die hier nog maar vier weken is, in alle details van je ‘plays’ te gaan gebruiken. Zodra ik merk dat het fout loopt, gaat ze naar de bank”, aldus de coach. Het schrok de bezoekers niet af, die nu wel agressiever uit de hoek kwamen. Mechelen verwaterde, speelde te statisch en kreeg het halfweg het tweede kwart even moeilijk: 35-31. Gelukkig is er nog altijd Morrison. Coach Arvid Diels mag op beide oren slapen. De enkelblessure van de Chileense behoort tot het verleden. Samen met een reboundsterke Billie Massey (10 ptn,11 rbs) bleef de jarige Morrison de plak zwaaien. Namen kreeg nog even respijt. In een swingend laatste kwart draaide de thuisploeg de hoofdkraan volledig open: 23-11. Volle gas vooruit, zo ging Kangoeroes naar de eindmeet.