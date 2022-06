Dominique Vaes (KVK Wellen): “Wij willen de jeugd alle kansen geven”

Coach Maxime Annys oogstte vorig seizoen met een jong elftal wel vaker lof voor het frisse voetbal en eindigde met 44 punten uiteindelijk mooi in de linkerkolom. Bovendien mochten in de loop van het seizoen nog een aantal jonge gasten van het fanionelftal proeven en is dit bij geelblauw ook de aanzet om in de toekomst nog meer in te zetten op de jeugd. “Je kan dat alleen maar doen door energiek met die jongens bezig te zijn, hen te sturen en hen ook de kansen te geven als zij klaar lijken voor het ‘grote’ werk”, licht Dominique Vaes toe. Eén van de nieuwigheden naar volgend seizoen toe, is trouwens het opstarten van een postformatie, waarbij T1 Maxime Annys en Dominique Vaes de jonge spelers op hun weg naar het eerste elftal zullen begeleiden.