Dominique Vaes (KVK Wellen): “Met aanstelling van Wim Hayen is zoektocht naar T1 afgerond”

Wellen groeide de voorbije twee seizoenen onder Maxime Annys uit tot het jongste team uit de reeks. De ploeg pakte dit seizoen een periodetitel en is al verzekerd van deelname aan de nacompetitie. Dat er bij Wellen een enorm gedreven jeugdwerking is, mochten wij zelf al meermaals ondervinden.

Jet is één van de redenen die Hayen aanstipt waarom hij op het aanbod is ingegaan. “Er is niet alleen de connectie met een Dominique Vaes, met wie ik eerder al samenwerkte bij Torpedo Hasselt. Ook belangrijk in mijn keuze voor Wellen is de aanwezigheid van Emanuel Liefsoens als T2. Met hem had ik meteen een klik bij onze samenwerking bij Thor Hasselt en Belisia.”