Dominique Vaes (KVK Wellen): “A- en B-kern zo goed als ingevuld; zoektocht naar een opvolger voor T1 Maxime Annys loopt nog”

Futsal Rode Duivels Jasper Buyl pendelt tussen FT Antwerpen en nationale ploeg: “Beide ploegen hebben alle troeven in handen om het goed te doen”

Het zijn drukke dagen voor Jasper Buyl. Dit weekend was hij nog met FT Antwerpen aan de slag. Vanaf maandag ligt de focus op de nationale ploeg. Momenteel bereidt hij de komende twee interlands voor in Roosdaal. Vanaf zaterdag wordt het menens. Dan nemen onze Rode Duivels Futsal het in een kwalificatiematch voor het WK op tegen Oostenrijk.