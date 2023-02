Dominique Reyns en AA Gent Ladies nu wel naar PO I: “Ik ben de gelukkigste vrouw ter wereld”

Twintig jaar ouder

“Jawel, de gelukkigste vrouw ter wereld, maar denk dat ik de voorbije dagen twintig jaar ouder werd”, lachte Dominique Reyns. “Eerst onze eigen match tegen Aalst. Vanuit de directie hadden we geen druk gelegd, maar uiteraard beseften de meisjes goed wat op het spel stond. Aan de rust nog 0-0. Trainer Jorn Van Ginderdeuren bracht Fleur Van Daele in voor Bodil Van den Heuvel. Fleur bracht schwung in onze ploeg. Via Fran Meersman klommen we toch op voorsprong, maar op een domme manier stonden we de gelijkmaker toe. Op fysiek vlak waren we sterker dan Aalst. Dat hebben we nog kunnen vertalen in drie doelpunten.”