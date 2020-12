Dominique Reyns (AA Gent Ladies): “Vierde verlies op rij zuur, maar comeback Ella Van Kerkhoven een lichtpunt”

Trainer Dave Mattheus recupereerde aanvaller Jolet Lommen, maar miste de langdurige geblesseerden Shari Van Belle en Elisabeth Meijerink plus ook de geschorste Lindsey Van Belle. Imani Prez kwam weer in de basis. Net voor de aftrap kreeg centrale verdediger Heleen Jaques bloemen van Dominique Reyns, directeur vrouwenvoetbal bij de AA Gent Ladies. “Bloemen voor haar mooie carrière met de nationale ploeg”, verduidelijkt Reyns. “Het is jammer dat we haar volgende zaterdag in de uitmatch bij Eendracht Aalst missen want Heleen zit een rode strafdag uit. Na het verlies tegen OHL moeten we in Aalst winnen. De nederlaag tegen OHL is zuur. Volgens mij was het best een aangename partij. Alleen zat het ons niet mee. Voor deze nul op twaalf mogen excuses inroepen. Twee langdurige geblesseerden, Jolet Lommen die de matchen bij Anderlecht en thuis tegen Standard miste, Lindsey Van Belle tegen OHL geschorst.”