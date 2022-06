Dominique Reyns (AA Gent Ladies): “Soms heimwee naar tijd van Cercle Melle, maar toch niet in zak en as”

“Ondanks Lore bij ons nog een contract voor de twee volgende seizoenen heeft moeten we haar laten gaan”, zucht Dominique Reyns, directeur vrouwenvoetbal bij de Buffalo’s. “Voor de verbreking van dat contract hebben we een regeling getroffen, maar die staat ver van de opleidingsvergoeding die er zou komen. Onder druk van clubs als Anderlecht en Brugge werd die snel ingetrokken. Ik heb eens geteld: in de EK-voorselectie van 33 Red Flames zitten dertien speelsters die bij ons werden opgeleid. Wij zetten al vele jaren in op jeugdwerking bij de meisjes. Sommige meisjes laten zich zot maken. Ben benieuwd wat er over zes maand van de beloften zal overeind blijven.”

Jongeren schuiven door

Dominique Reyns is gedegouteerd. Ze zag eerder Shari Van Belle (OHL), Silke Vanwynsberghe (Anderlecht), Féli Delacauw (Sittard), Rania Boutiebi en Lyndsey Van Belle (Club YLA), Imani Prez (Zulte Waregem) en Lobke Loonen (Den Haag) vertrekken. Meer dan een halve ploeg zoekt andere oorden op. Wat Chloé Vande Velde doet is nog niet duidelijk. De Nederlandse Vanessa Susanna verlaat Gent, Samya Hassani blijft. Net als de doelvrouwen Nicky Evrard en Riet Maes, Emma Van Britsom, Fran Meersman, Chloë Van Mingeroet, Jasmien Matthys, Alixe Bosteels en Bodil Van Den Heuvel. Ook Elise Meijerink, die door letsels amper aan spelen toekwam en recent een nieuwe ingreep onderging, verlaat de Buffalo’s. Drie jongeren uit het team dat in eerste nationale de titel haalde stromen door naar de Superleaguekern: Nena Retsin, Jinte Leeman en Gaëlle Nierynck. Intussen zijn er drie inkomende transfers: Amber Maximus (Anderlecht), Isa Dekker (Ajax) en Lore Nuyens (Kontich).

Grootste leegloop ooit

“Door de gang van zaken ben ik gedegouteerd, soms heb ik heimwee naar de tijd bij Cercle Melle toen iedereen hetzelfde contract had en op één dag met iedereen alles geregeld was”, zucht Reyns. “Toch zitten we niet in zak en as. Enkele jaren geleden overleefden we al eens een leegloop. Dat gaat opnieuw lukken, alleen is het nog erger dan toen. Toch blijft play-off 1 onze ambitie. Mijn geloof in de zo goed als volledig nieuwe staf is groot.”