Dominique Reyns (AA Gent Ladies) niet blij met eindzege in play-off 2 en werkwijze andere clubs

Bommetje gooien

“Ik vrees dat sommige speelsters wachten tot na de slotmatch om bekend te maken waar ze volgend seizoen zullen spelen”, reageert Dominique Reyns ontmoedigd. “Inderdaad, we lijken weer op weg naar een situatie als een paar jaar geleden. Toen vertrokken ook heel wat speelsters. Maar als ik het mij goed herinner sloten we het seizoen nadien wel op de derde plaats af. We moeten niet wanhopen. Het is vooral jammer dat speelsters die nog een lopende overeenkomst hebben vertrekken zonder dat ze bij hun nieuwe club een semi-profcontract krijgen. Begin dit jaar werden opleidingsvergoedingen ingevoerd. Anderlecht en Brugge hebben meteen laten verstaan dat ze daar een stokje gingen voor steken. Ze zijn daar effectief mee bezig. Wordt het mij echt te veel laat ik een bommetje ontploffen.”

Geen goeie sfeer

Het ene moment gelaten, het andere strijdvaardig. Zo klinkt de Gentse directeur vrouwenvoetbal. In elk geval mag Lyndsey Van Belle woensdagavond thuis tegen Zulte Waregem niet spelen. Rania Boutiebi zat tien dagen geleden, in de thuismatch tegen Charleroi, niet meer in de wedstrijdkern en zal dit seizoen niet meer aantreden voor Gent. “Het probleem bij ons dit seizoen was dat de sfeer in de groep niet goed was”, zucht Reyns. “Ik ga blij zijn als het straks voorbij is. Mensen feliciteren ons met de eindzege in play-off 2, maar eigenlijk betekent die winst heel weinig. In tegenstelling tot bij de mannen hangt aan de eerste plaats in play-off 2 geen prijs vast.”