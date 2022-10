Dominique Ernst viert rentree met late winner bij City Pirates dat dubbele achterstand uitwist in Tongeren(2-3): “Dit doet waanzinnig veel deugd”

“Dit doet waanzinnig veel deugd”, aldus Ernst. “Ik ben nog maar anderhalve week aan het trainen en speelde vorige week pas mijn eerste negentig minuten bij de beloften. Maar ik voelde me klaar en dat zei ik ook tegen de coach. Dat we dan niet in de beste papieren zitten, was in mijn situatie een voordeel. Dat klinkt dubbel, maar mocht alles op wieltjes lopen, zou het voor een geblesseerde speler moeilijker zijn om weer in de ploeg te komen. Ik kreeg mijn kans aan de rust en besloot mezelf gewoon voor de volle honderd procent te geven.”

Vechtlust

En dat was nodig, want de piraten keken alweer tegen een achterstand aan. “Maar we hadden nooit het gevoel dat het kalf al verdronken was “, zegt de matchwinnaar. “Net als vorige week tegen Diegem, toen we weliswaar vrede moesten nemen met een punt (3-3 red.), toonden we opnieuw weerbaarheid. Aan die fighting spirit ontbrak het ons dit seizoen al te vaak en daar zijn we ons bewust van geworden in de kleedkamer.”

“Of deze overwinning een kantelpunt in ons seizoen is? Dit was een heel belangrijke zege en het feit dat we als groep een knop omdraaiden doet het beste verhopen. We willen nu vooral dat de trein vertrokken is en het is aan ons om ervoor te zorgen dat hij niet meer stopt.”

Knie

Rest nog de vraag of City Pirates daarbij ook kan rekenen op een blessurevrije Dominque Ernst? “Ik ben helemaal fit nu”, zegt hij. “Maar ik moest gewoon naar mijn lichaam luisteren. Mijn knie zat in een blokkade, het gevolg van een ontsteking waarmee ik bleef doorvoetballen, en op een bepaald moment zei mijn lichaam dat het genoeg was. Aan het einde van de voorbereiding was de pijn niet meer te harden en moest ik me noodgedwongen beperken tot werken bij de kiné. Een termijn voor een terugkeer werd nooit vooropgesteld. Ik ben dan ook heel blij dat alles nu achter de rug is en ik de groep na een negental weken eindelijk kon helpen.”

