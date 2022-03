Dominique Ernst eindelijk nog eens bepalend voor City Pirates dat derby wint (2-0) en leidt in derde periode: “Een waanzinnige avond”

De piratenparade zette de toon voor wat een mooie voetbalavond werd voor City Pirates. Op slag van rust zette Ernst de thuisploeg op voorsprong in de derby tegen Cappellen dat zich pas na rust liet gelden. Na rood voor Chergui moesten de piraten nog een kwart wedstrijd met tien verder, maar dankzij een absolute wereldgoal van Ibn El Mokadem, hij knalde het leer na een lobje van Wilms heerlijk via de paal binnen, stond het 2-0. Ondanks het bezoekend slotoffensief hielden de troepen van Kevin Van Haesendonck die voorsprong vast en komen ze nu naast Cappellen aan de leiding in de stand om de derde periode.

“Het was een waanzinnige avond”, glundert Ernst, wiens laatste goal dateerde van de uitwedstrijd in Aalst op 12 december. “Ik ben heel blij dat ik zelf nog eens belangrijk kon zijn met een goal, want dat was al te lang geleden. Niet dat ik slecht speelde de voorbije weken en ik was uiteraard blij dat we wonnen, maar alleen dat doelpuntje ontbrak. Deze was dus een bevrijding en ze was het resultaat van een heerlijke, collectieve aanval. Ik zette de actie zelf op en na een combinatie in een tijd tussen Ibn El Mokadem, Sawaneh en Wilms, die hem panklaar legde, was het raak. Maar toegegeven, die van Seraaj na de pauze was mooier.” (lacht)

Rood

“En die viel inderdaad op een belangrijk moment, enkele minuten na de rode kaart. Een terechte uitsluiting overigens, maar ook broodnodig. Chergui moest aan de noodrem trekken of het stond 1-1. Cappellen was gretiger uit de kleedkamer gekomen en wij zakten in na de rust. Dat zorgde voor druk, maar uiteindelijk hielden we goed stand. Eigenlijk kon de match al in het openingskwartier gespeeld zijn, want we startten geweldig met veel kansen. Heel onze eerste helft was eigenlijk van heel hoog niveau.”

Eindronde

“Of deze prestatie het resultaat is van die mathematische zekerheid over het behoud? Deels wel denk ik, maar we spelen al weken goed. We pakken 15 op 18 en verloren alleen van Hoogstraten dat op dat moment het geluk van de kampioen had. Dat zegt ook wel iets. De druk is er nu misschien wel af, maar er is niemand die daarmee genoegen neemt. We willen ook in die resterende wedstrijden laten zien waartoe we in staat zijn. Een eindondeticket? (lacht) Als voetballer wil je altijd de beste zijn, maar ik denk niet dat het aan City Pirates is om dergelijke ambities te koesteren. Wij horen thuis in deze reeks en willen nog zo hoog mogelijk eindigen.”

Derbykampioen

“Of de piratenparade ons extra motiveerde? Ook dat is een waanzinnig gegeven. (lacht) Dat is wat deze club zo mooi en uniek maakt. Als je ziet hoe al die aanwezige jeugdspelers met ons meeleven en -vieren. Fantastisch gewoon. Ik denk dat de voorzitter een heel tevreden man is. Met deze zege pakken we 12 op 12 in de derby’s met Cappellen en Berchem. Dat doet heel veel deugd.”

City Pirates - Cappellen 2-0

City Pirates: De Schoenmaeker, Chergui, Van Den Bogerd, Ibn El Mokadem (83' Ugoh), Van Hove, Omeruo (65' Aïssa), Nascimento Borges, Sawaneh (72' Kromah), Somers, Ernst, Wilms (72' Eren).

Cappellen: Joossens, Volant, Van Kerckhoven, Verbist, Walen De Keyser, Akarom, Geuens (75' Deckers), Kil, Meukens (80' Luijckx), Ristovic, Lemaire.

Doelpunten: 43' Ernst (1-0), 75' Ibn El Mokadem (2-0).

Geel: Geuens, Ibn El Mokadem, Verbist.

Rood: 68' Chergui (P).