Dominik Thalhammer (KV Oostende) voor duel met Westerlo: “Lessen getrokken uit heenmatch”

De 3-0-zege tegen Club Brugge en het 4-4-gelijkspel tegen Eupen in de slotseconde geven KVO de nodige moed voor de laatste rechte lijn van het seizoen. “Veel teams zouden het al hebben opgegeven als ze in één en dezelfde match een rode kaart pakt (Anton Tanghe, red.), drie keer een voorsprong weggeeft én in de slotfase nog eens op achterstand komen. Maar wij niet. We bleven aandringen tot de laatste seconde. Dit team hangt goed aan elkaar”, onderstreept Thalhammer. “Ook al staan we op een zestiende plaats, toch staan de jongens mentaal sterk in hun schoenen.”

Weg twijfels

Midden november, vlak voor de start van het WK voetbal, was Westerlo meer dan een maatje te groot en kreeg KVO een 6-0 om de oren. Zowat alles liep fout: snel balverlies, geen communicatie, wankel verdedigen. “Uiteraard ben ik die wedstrijd niet vergeten. We begonnen nochtans goed, maar Westerlo speelde met zóveel vertrouwen. Ze maakten ook fouten, maar wij profiteerden daar niet van. Ik zag bij een snelle achterstand toen ook spelers twijfelen tussen aanvallen of verdedigen. Nu is er meer stabiliteit in het elftal. We hebben in zeven matchen slechts twee keer verloren en werden op geen enkel moment weggespeeld.

Collectief

In de heenmatch stonden spelers als Katelaris, Rocha en Boonen op het wedstrijdblad, maar zij zijn intussen naar het achterplan verdwenen. “We hebben een grote kern en moeten de spelers vinden die het beste passen bij onze speelstijl. Dit is geen keuze tegen sommige jongens, of tegen talent en potentieel. Het team is belangrijker dan het individu en we moeten ons focussen op dé belangrijke opdracht.”

Westerlo maakt een goeie kans op PO 2, maar aast nog op PO 1. Maar de druk is bij KVO zowaar nog groter. “Westerlo is een goed team dat de ruimte aanvalt en snelle flankwissels uitvoert. We hebben lessen getrokken uit de heenmatch. Ik zie nu echter geen verschil qua druk met de vorige wedstrijden: deze spelersgroep kan met de druk om. Als we winnen dan zetten we de concurrenten stevig onder druk. Al wéken spreekt de media over de ‘match van de laatste kans’, maar ik weiger te geloven dat het in geval van verlies voorbij zou zijn. En op dat laatste scenario en de gevolgen ervan, focus ik zelfs niet. In voetbal is alles mogelijk.”

Lees ook: meer voetbal Jupiler Pro League