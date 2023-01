Dominik Thalhammer (KV Oostende) put moed uit puntje tegen Kortrijk: “We zijn niet dood”

OostendeNee, veel gelukkige gezichten liepen er bij KV Oostende niet rond. De Kustboys leken op weg naar een o zo belangrijke driepunter, tot ze in de slotminuut de gelijkmaker incasseerden. Toch is het niet allemaal kommer en kwel, meent trainer Thalhammer. “We hebben getoond dat deze ploeg nog leven in zich heeft.”

Toen Thierry Ambrose de 1-2 in doel krulde, stonden er nog een vijftal officiële minuten op het scorebord. Maar met een gelukje kwam Kortrijk weer langszij en moest KVO het alweer met minder stellen. Ook tegen onder meer Cercle Brugge en Genk leed de kustploeg in de slotminuten al puntenverlies (twee keer 1-2 in de slotfase, red.). “Nee, we mogen niet gelukkig zijn, want we verdienden zaterdagavond te winnen", zuchtte Thalhammer. “We begonnen de eerste helft goed en David Atanga moest op nauwelijks enkele meters van doel àltijd binnenkoppen. Kortrijk scoorde dan met hun eerste schot op doel, voorafgegaan door een dubieuze penaltyfase aan de overkant.”

“In de tweede helft creëerden we al heel snel twee, drie kansen en in totaal hadden we zeker zeven tot acht goeie mogelijkheden om het pleit in ons voordeel te beslechten. De 1-2 van Ambrose was écht verdiend. Daarna speelden we te passief. Kortrijk kreeg nog twee kansen en maakte daaruit nog de gelijkmaker.” Bernd Storck knikt: “We beleefden een heel moeilijke match. We mogen van geluk spreken dat die 2-2 alsnog valt. Zo houden we KVO op vier punten."

Leven

“Dus ja, we zijn teleurgesteld, maar zijn op de weg terug”, pikt Thalhammer weer in. “We bevinden ons in een moeilijke situatie om de ommekeer in te zetten. Maar we verdienen dat ook wel. De spelers hebben alles gegeven wat mogelijk was voor de club en supporters. We toonden dat KV Oostende niet dood is, maar nog leven in zich heeft. Ik lees, zie en hoor veel meningen over het lot van ons team, maar in de volgende match zullen we tonen dat die niet juist zijn.”

Ambrose

De Oostendse oefenmeester zette onder meer Theo Ndicka en Kenny Rocha op de bank. “We moeten de realiteit onder ogen zien: we slikten veel te veel goals in de voorbije matchen - steeds minstens twee - en dan moet je iets ondernemen. We wilden spelers op het veld sturen met de mentaliteit om te verdedigen, want daar gaat het nu om. We moeten blijven geloven in wat we doen." Spits Thierry Ambrose, die naar verluidt interesse geniet uit Engeland, begon eveneens op de bank. “Hij kon afgelopen week niet veel trainen door een kleine blessure, vandaar de keuze om hem niet te laten starten. Ja, ik heb dat transfergerucht ook gehoord, maar na een gesprek met de speler gaf Thierry zelf aan dat er niet veel gaande is. Normaal gezien blijft hij gewoon."