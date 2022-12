Dominik Thalhammer (KV Oostende) over dubbele confrontatie met Union: “We zullen kansen krijgen”

voetbal jupiler pro leagueUnion wipte KV Oostende dan wel uit de beker (2-1), voor de Kustboys brandt de lamp in de competitie. De prestatie tegen de vicekampioen was zonder meer bemoedigend. “De jongens geloven in dit spelsysteem”, blijft ook trainer Dominik Thalhammer optimistisch.

Geen kwartfinale in de Beker van België, maar wel een goeie prestatie. “Zeker in de eerste dertig minuten en het begin van de tweede helft toonden we goed voetbal. Unioncoach Karel Geraerts gaf ook toe dat zijn team het moeilijk had. We gaan door op ons elan van in de oefenwedstrijden tegen Lille en Feyenoord. Op sommige momenten controleerden we het spel op de helft van de tegenstander en bezorgden ze stress. Dat is een grote stap vooruit. “Ja, we hebben momenten en kansen gemist, en hebben het soms moeilijk om de intensiteit hoog te houden. Union was klinisch en doeltreffend, en wist te scoren uit een van de weinige kansen. Maar niet vergeten: Union staat tweede in de competitie en wist te overwinteren in de Europa League.”

Maandag staan beide partijen wéér tegenover elkaar, wederom in Brussel. Een psychologisch voor- of nadeel? “We zullen alles nog eens grondig analyseren voor het volgende duel. Union zal niet op dezelfde manier aan de match beginnen. Ze recupereren spits Dante Vanzeir – iemand met veel kwaliteit – en we moeten daarmee rekening houden. Maar we zullen kansen krijgen. Als we als één geheel opereren en geloof hechten in een resultaat, kunnen we daar iets neerzetten.”

KV Oostende moet spits Fraser Hornby wel nog eventjes missen - weliswaar minder lang dan gevreesd. Aanvallend is de spoeling vrij dun. “We hebben jonge aanvallers met veel potentieel, maar ze hebben tijd nodig en je kan niet verwachten dat ze Hornby meteen vervangen”, beseft Thalhammer. “Nu, er rest ons nog één match en dan opent de transferperiode om versterking te halen. Musayev viel tegen Union goed in, ik vond Dapo Mebude ook goed acteren, zowel in de beker als in de oefenmatchen. Die jongen heeft duidelijke stappen gezet, zet goed druk in de eerste linie en kon in de bekermatch zelfs scoren. Mebude is een ander type aanvaller dan Hornby: veeleer een flankspeler of ‘10’, terwijl Fraser een ‘9’ is.”

“Dat de jongens high pressure football willen spelen, is niet alleen zichtbaar op het veld, je voélt het ook”, oppert de trainer. “Op bepaalde momenten stonden vijf van onze spelers rond een tegenstander in balbezit. Die druk en stress zetten op een tegenstrever aan de bal, daar heeft iedereen het ontzettend moeilijk mee. We moeten dit nu nog langer zien vol te houden. Maar we kunnen succesvol zijn en de spelers beginnen het te geloven.”

