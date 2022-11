Dominik Thalhammer debuteert bij KVO met zege in kelderkraker: “Goed begin, maar nog veel werk voor de boeg”

Veldrijden EK profs Valpartij en lekke banden dwingen Quinten Hermans tot opgave: “De riem gaat er nu even af”

Het EK in Namen was geen succes voor Quinten Hermans. De Looienaar reed in het begin van de cross mee vooraan, maar een valpartij en twee lekke banden sloegen hem achteruit. “Ik reed twee keer lek vlak na de materiaalpost. Dan weet je dat het einde verhaal is. Jammer, want ik had van dit EK een doel gemaakt. Helaas is Namen de omloop waar je achterstand kan ophalen. De riem gaat er nu even af” reageert hij.

6 november