Dominik Thalhammer (Cercle) met kopzorgen bij komst Zulte Waregem: “Geen plaats voor geduld in voetbal”

Het wordt uitkijken naar de elf die de Oostenrijker straks in de vooravond het terrein op stuurt. Zijn er al met zekerheid niet bij: de langdurig geblesseerden David Sousa en Edgaras Utkus, Emilio Kehrer, Senna Miangue en Olivier Deman. Die laatste blesseerde zich de voorbije week op training aan de enkel.

“En ook voor Miangue komt de partij tegen Zulte Waregem nog te vroeg, al hoop ik hem wel te recupereren voor de derby volgende vrijdag”, bedenkt Thalhammer.

Vraagtekens, zeg maar grote vraagtekens, staan er achter de namen van Jesper Daland en nieuwkomer Yann Gboho. De Noor incasseerde vorige zaterdag in Genk een elleboog van Paul Onuachu en moest groggy het veld van de Cegeka Arena verlaten. Daland hoort bij de 21 geselecteerde namen voor vandaag, maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat hij al volledig hersteld is van zijn hersenschudding. Voorts zou het ons verbazen mocht Gboho op het scheidsrechtersblad komen. De Franse Ivoriaan onderging vorig seizoen bij Vitesse een operatie aan de lies en nam pas deze week, na zijn transfer van Rennes naar Cercle, voor het eerst weer aan een groepstraining deel. Het risico op herval is groot bij een te bruuske integratie.

Wilke als surprise van de chef?

Drie andere nieuwkomers in de wedstrijdselectie: oude bekende Jean Marcelin, de Ghanese middenvelder Abu Francis en de Mexicaans/Nederlandse spits Teun Wilke.

“Wilke is in eerste instantie gehaald voor de U23, maar trainde deze week met ons mee en liet een bijzonder sterke indruk”, aldus Thalhammer over de diepe spits, huurling van SPAL. “Francis is een ander verhaal dan Gboho. Hij werd bij Nordsjaelland niet meer opgesteld omdat hij op een transfer aasde, maar is topfit.”

Of Jean Marcelin dat ook is, moet blijken. Cercle heeft goede herinneringen aan de eerste doortocht van de centrale verdediger, ooit voor 10 miljoen euro gekocht door Monaco bij Auxerre, maar de statistieken zeggen dat hij sinds zijn terugkeer naar Monaco geen enkele A-wedstrijd meer speelde. Monaco wil hem bij Cercle weer helemaal op niveau krijgen na meer dan een jaar blessureleed.

Geduld kan niet in voetbal

Bovenop al die kopzorgen moest Thalhammer de voorbije week ook het morele front van zijn spelers opkalefateren. Vier punten is de magere oogst na vijf speeldagen, plaats zestien in de voorlopige rangschikking het weinig flatterende resultaat daarvan.

“Door de vele nieuwe jongens die moeten worden ingepast zou ik om geduld en wat tijd kunnen vragen, maar ik besef dat daar in voetbal nooit sprake van kan zijn”, zegt de coach. “Excuses zoek ik niet. Van “do or die” tegen een team dat even weinig punten haalde als wij, wil ik zo vroeg op het seizoen ook nog niet spreken. Wij kunnen verder bouwen op onze uitstekende tweede helft in Genk. Als we daar nog iets meer durf hadden getoond, had puntenwinst er in gezeten.”

De veel bejubelde Wouter Vrancken had na de krappe winst van Genk tegen Cercle niet echt lovend commentaar voor het spel van de Vereniging. “Heel veel lopen, maar weinig echt voetbal”, liet hij zich ontvallen nadat de officiële persconferentie er op zat. Thalhammer kon het maar matig appreciëren.

“Ik heb Vrancken hoog zitten als coach, maar ben niet akkoord met die analyse”, houdt hij het correct in zijn repliek. “Niet elk team kan voetbal spelen zoals Pep Guardiola het ziet.”