Dominik Thalhammer (Cercle) is op zijn hoede voor Westerlo: “Klaar voor erg uitdagende omstandigheden”

Wie in doel en in de spits?

Welke spelerskeuzes de Oostenrijker straks gaat maken, daar kijkt de achterban reikhalzend naar uit. Wie komt in doel? Wie staat diep in de spits? Dat zijn de twee meest prangende vragen.

“Ik heb alleen maar positieve selectieproblemen”, grijnst Thalhammer. “Radoslaw Majecki is in uitstekende conditie van Monaco overgekomen. Met de Pool is er een goede doelman bijgekomen en ik had er al drie. Ook voorin heb ik weelde. Kevin Denkey is een sterke targetspits, Ayase Ueda dan weer een jongen die constant de diepte zoekt. Ik kan tussen beide types spits kiezen, maar ze kunnen wat mij betreft ook samen in ons systeem renderen. Met Heitor kreeg ik een uitstekende vervanger voor Vitinho erbij, maar voor de match in Westerlo is hij nog geen item natuurlijk. Ik ben tevreden over hoe mijn kern werd samengesteld, en over de voorbereiding in het algemeen. Zes weken waren ideaal, het grootste deel van de tijd was ook iedereen beschikbaar. Mijn medische staf leverde goed werk, er was een player availability van liefst 94 procent. In Westerlo mis ik David Sousa, die voor lang is uitgevallen, en ook nog Emilio Kehrer. Hopelijk keert de Duitser snel terug.”

De ruggengraat van het team van Cercle is ongewijzigd. Alleen voor Rabbi Matondo is nog geen echte vervanger aangetrokken.

“Rabbi was een zeer belangrijke speler”, looft Thalhammer. “Zonder hem zal het zaak zijn dat we ons spelsysteem niet voorspelbaar laten worden. De uitdaging voor mijn spelersgroep bestaat er in om nu de volgende stap te zetten. We mikken zo hoog mogelijk, liefst net iets hoger dan we vorig seizoen eindigden.”