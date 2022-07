Dominantie van Dirk De Vries (TC Roeselare) in mannen 2

“In 2015 nam ik samen met mijn vrouw Daphné TC Roeselare over”, opent Dirk De Vries het gesprek. “Toen waren er in het ‘Rodenbachpark” amper een honderdtal leden. Een zevental jaar verder zitten we nu aan een 700-tal leden. Uiteraard heb ik hiervoor heel wat investeringen qua accommodatie verwezenlijkt en hebben we ook padel niet links laten liggen en beschikken we nu over twee outdoor- en drie indoorpadelterreinen. Uiteraard heb je om dit alles te realiseren de nodige inzet en visie nodig. Gedrevenheid op als naast het veld is een noodzaak om in de tenniswereld iets te bereiken.”

Mannen 2

“In juni steeg ik door de nieuwe klassementen naar 90 punten en uiteraard heb ik nog altijd die goesting om toernooien te spelen. Vaak is dat niet combineerbaar met het runnen van onze bloeiende club maar toch probeer ik competitief nog aan mijn trekken te komen. Ik speelde bij Gerresheim Düsseldorf nationale interclub bij de mannen +40 en we maken veel kans om naar de tweede Bundesliga te promoveren. In eigen land speelde ik tot dusver drie toernooien in mannen 2 en quasi al mijn tegenstanders zijn youngsters. Ik bekampte al heel wat talentrijke jongeren maar zij hebben vaak last van mijn gevarieerde en agressieve speelstijl. In Houtland en Orscamp trok ik telkens aan het langste einde en straks staan er nog mannen 2 in In ‘t Vrije, dubbels in TC Logan, het sterrentoernooi van De Koddaert in mannen 1 en dan het eigen toernooi in TC Roeselare op het programma.”