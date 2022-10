Dominant Patro Eisden telt Antwerp nog voor het kwartier helemaal uit: “Wat we in de eerste helft toonden, benaderde de perfectie”

Iedereen gunt iedereen zijn doelpunt

Met nog een extra treffer voor de rust dikte Eli Sam zijn doelpuntenaantal aan tot zes. Met de vijf bekerdoelpunten erbij staat zijn teller op elf. “Ze gingen er tegen Antwerp er inderdaad weer vlotjes in”, genoot de Eisdens topschutter. “Dat hadden we op voorhand niet verwacht. Antwerp telt heel wat talenten en won vorig weekend tegen Luik. Ik vermoed dat we hen met onze powerplay verrasten. In het openingskwartier was elke kans raak. Bij Patro scoort iedereen. Dit heeft te maken met vertrouwen. Wij zijn een hechte groep en zeer close met elkaar. Iedereen gunt de ander zijn goaltje. Niemand is zelfzuchtig. Met 31 doelpunten op tien wedstrijden zitten we aan een gemiddelde van meer dan drie doelpunten per wedstrijd. Niemand in onze reeks doet beter.” Jijzelf scoorde telkens van in de kleine backlijn. En dat toch tegen een topkeeper als Davino Verhulst. “Scoren in de kleine zone zijn voor een spits de gemakkelijkste doelpunten. Wie er in doel staat maakt niets uit. Op die momenten moet je op jezelf focussen. Met deze zege bewijzen we dat we klaar zijn voor de clash van volgend weekend in Luik. Schrik is er niet. Op dit elan verder doen, is ons motto”, aldus Elia Bruce Sam.