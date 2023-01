Dominant Patro Eisden slikt zure nederlaag in Charleroi: “Je hebt van die dagen dat de bal er niet in wil”

Bal wou er niet in

De ontgoocheling achteraf was groot. Ook Henk Dijhuizen baalde. “De nederlaag is geen gevolg van de afwezigheid van de uitvallers. Op basis van ons overwicht en het aantal kansen hadden we duidelijk meer verdiend”, jammerde de Patro-rechtsachter. “Ook baal ik als een stekker bij de tweede Waalse goal. Hier ging ik in de fout. We drukten Charleroi achteruit en dwongen kans na kans af. De gelijkmaker leek heel nabij. Bij een dieptepas bleef ik evenwel met mijn stud in het gras steken en gleed nadien onderuit. Zo kon Hassaini alleen op doel af en de 2-0 scoren. Die fout blijft in mijn hoofd spoken. Ondanks die tegenslag zijn we blijven drukken. Jammer dat de aansluitingstreffer zo laat viel. Of deze nederlaag zal blijven nazinderen? Natuurlijk mogen we deze verlieswedstrijd niet dramatiseren. We speelden geen slechte wedstrijd. Integendeel. Jammer genoeg ontbrak het ons aan een beetje geluk. De bal wou er niet in. Je hebt soms van die dagen. Volgende week gaan we dit trachten recht te zetten tegen La Louvière, dat voorin blijft aanklampen”, besloot Dijkhuizen.