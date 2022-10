Dominant Beerschot klopt Deinze en is zo (voorlopig) leider in 1B

Voetbal CPLBeerschot heeft de trouwe thuishang nog eens goed in de watten gelegd. De Mannekens wonnen overtuigend met 2-0 van Deinze en doen zo haasje over met Lierse, dat zondag wel nog in actie komt.

De beginfase maakte ons onmiddellijk duidelijk dat we een open wedstrijd voorgeschoteld zouden krijgen in het Olympisch Stadion. Na een kleine 3 minuten dook Deinze al op voor het doel van Lathouwers, maar Meisl wist de voorzet van Schryvers voor de voet van Staelens nog te ontmantelen. Nog geen minuut later reageerden de Ratten al met een doelpunt van Baeten, maar dat werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Diezelfde Baeten kreeg even later ook een goeie kopkans voorgeschoteld op een voorzet van Verlinden, maar de Kielse topschutter knikte het leer ruim naast het doel van Miras.

Deinze voelde zichzelf groeien in de wedstrijd en dat resulteerde ook in enkele goeie mogelijkheden. Jellert Van Landschoot kreeg tot twee keer toe meer dan genoeg ruimte om aan te leggen, maar de bal ging ook twee maal ruim voorlangs. We leken zo op een 0-0 bij de rust af te stevenen, maar scheidsrechter Laurent Willems legde de bal na 40 minuten nog op de stip na een duwfout op Verlinden. Baeten zette zich vol vertrouwen achter de bal en de mauve-witte voorsprong was een feit.

Lekkere koffie tijdens de rust

De pauze had de Mannekens duidelijk deugd gedaan, want de troepen van Wieland kwamen heel ijverig uit de kleedkamer. Een opvallende Baeten legde de bal goed af voor Thorisson en de Ijslander legde zijn eerste competitiedoelpunt voor Beerschot in het mandje: 2-0. De Kielse honger was duidelijk nog niet voldoende gestild, want de Mannekens bleven op zoek gaan naar de doodsteek voor de bezoekers. Sanusi kopte de 3-0 zo goed als binnen, maar dat was buiten de fantastische parade van Miras gerekend. Beerschot kreeg nog enkele kansen, maar uiteindelijk kwam de 3-0 er niet meer. Na een sterke tweede heflt is mauve-wit is zo voorlopig de nieuwe leider in de Challenger Pro League.

“We zijn natuurlijk heel blij met dit resultaat”, vertelt coach Andreas Wieland na de 2-0 overwinning. “Het ‘gameplan’ van Deinze zat wel goed in elkaar, waardoor we het de eerste helft aardig moeilijk hadden om in ons spel te komen. Tijdens de rust maakten we de keuze om tactisch wat bij te sturen en dat pakte goed uit.”

Beerschot: Lathouwers, Seydoux, Meisl (’80 Frans), Matthys, Nzita (’89 Weymans), Sanusi, Rigo, Van den Bergh, Thorisson (’88 Petkevicius), Baeten (’80 Vaca), Verlinden (’80 Sebaoui).

Deinze: Miras, Schryvers, Prycynenko, Quintero, Vansteenkiste, Dansoko Hendrickx (59’ De Ridder), Fraser (74' Janssens) , Van Landschoot (’74 Carcela), De Belder ( 74' El Bouchataoui), Staelens (59’ Balaj).

Doelpunten: 41' Baeten, 50' Thorisson

