Domien Loubry (Kangoeroes) speelt vanavond voor het eerst tegen Brussels: “Het zal raar aanvoelen om iedereen te begroeten”

De Brusselse cijfers van Domien Loubry (35) ogen toch wel indrukwekkend. 271 officiële wedstrijden speelde hij tegen eersteklassers: 216 competitiewedstrijden, 24 matchen in de play-offs, twaalf bekerwedstrijden en negentien Europese duels. Hij miste door (kleine) blessures een competitiematch in Oostende en een Europese match tegen het Hongaarse Kormend. Niemand deed beter, ook Alexander Lichodzijewski niet. Een Antwerpenaar die Mister Brussels werd. Je moet het maar doen.

Eerste terugkeer

Normaal gezien had Domien Loubry al eerder met Kangoeroes Mechelen tegen Phoenix Brussels moeten spelen, maar corona oordeelde daar anders over. Vanavond is het dan eindelijk toch zo ver, al wordt de match niet in de gebruikelijke sporthal van Neder-over-Heembeek gespeeld, maar in Paleis 12 van de Heizel. Ook daar trad Loubry al meermaals aan.

“Het wordt voor mij een heel speciale match, dat weet ik nu al. Het zal raar aanvoelen om iedereen te begroeten, het zal speciaal aanvoelen om de zaal binnen te stappen en de kleedkamer te betreden. Ik moet erover waken dat ik niet de verkeerde neem. (lacht) Voor ons is het ook pas de tweede competitiematch. We spelen zonder publiek en dat is bijzonder. Bij al mijn ploegen heb ik steeds een goede band gehad met de fans. Brussels is acht jaar lang mijn club geweest. Het is een periode waar ik dankbaar aan terugdenk. De mooie souvenirs zijn niet te tellen.”

Quote Foerts is een gevaarlij­ke speler geworden om tegen te spelen. Als het klikt, kan hij gewoon alles. Hij doet me denken aan de jonge Domien Domien Loubry

Vanavond staat Domien Loubry voor het eerst ook tegenover zijn Brusselse medespelverdeler. “Niels Foerts kwam in mijn derde Brusselse campagne bij de spelersgroep als jong talentje. Vijf jaar hebben we samen getraind. Ik heb hem zien groeien. In het verleden was het soms alles of niets bij Niels, maar hij heeft ferme stappen voorwaarts gezet. Foerts is een gevaarlijke speler geworden om tegen te spelen. Als het klikt, kan hij gewoon alles. Hij doet me denken aan de jonge Domien. Hij heeft het potentieel om hoger te mikken. Het is gewoon nog een zaak om een constante te krijgen in zijn prestaties.”

Besmet

De voorbereiding op het nieuwe seizoen liep voor Domien Loubry niet altijd van een leien dakje. Ook hij raakte besmet door het coronavirus. “Alle voorzorgsmaatregelen ten spijt werd ik ook ziek. Gelukkig vertoonde ik weinig symptomen. Enkele een felle hoofdpijn speelde me parten. Nadien merkte ik wel dat ik wat tijd nodig had om weer in het ritme te komen. Ik voelde ‘dat er iets geweest was’. Uiteraard moest ik in quarantaine. Mentaal viel dat nog redelijk mee, al had ik uiteraard liever op het basketbalveld gestaan om te spelen en te trainen. Mijn vriendin was ook besmet, zodat we toch samen onze quarantaine konden doorbrengen. Thuiszitten is voor mij geen straf. Ik doe dat graag met mijn huisdieren. Ik kan me wel inbeelden dat jongeren het moeilijker hebben om verplicht in isolatie te moeten gaan. Gelukkig ben ik nu weer perfect gezond. Brussels zal me zien stralen.”

Lees ook: meer basketbal in de EuroMillions League