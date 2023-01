Domien Loubry en Kangoeroes staan voor dubbele speeldag: “Wedstrijd tegen Antwerp Giants is zespuntenmatch”

BASKETBAL BNXT-LEAGUEHoogspanning in Antwerpen. Vrijdag nemen Antwerp Giants en Kangoeroes Mechelen de strijdbijl weer op. Een affiche die de Lotto Arena moet doen vollopen. Antwerp Giants zit in de winning mood, Kangoeroes Mechelen is dan weer opgeklommen naar een eerste plaats. Als dat geen reclame is.

“Iedereen staat scherp.” Domien Loubry klapt niet uit de biecht als hij de conditie van zijn ploegmaats prijsgeeft. De derbykoorts stijgt. Het gebeurt maar zelden dat de spelverdeler van Kangoeroes in ‘zijn’ Antwerpen niet op de afspraak is. We hebben van Loubry al wat gezien in de Lotto Arena. Als ex-Giant maakte hij de overstap naar het kleine Sportpaleis niet mee.

“Het jaar dat de Giants hun nieuwe thuisbasis introkken, ruilde ik de club voor het Nederlandse Weert”, zegt Loubry. “Sporthal Arena is me beter bekend. We speelden onze wedstrijden met RBA Two in Deurne. Echt vertrouwd met de Lotto Arena ben ik dus niet, maar het is juist dat ik er graag speel. Het blijft speciaal. De energie en adrenaline is altijd iets hoger tegen Giants.”

Andere ploeg

De tijd dat Giants geen kind had aan Kangoeroes, behoort al een poosje tot het verleden. De laatste jaren wonnen de Manneblussers meer dan ze verloren. De eerste confrontatie van het huidig seizoen ging ook al naar Mechelen.

“Dit is niet dezelfde ploeg als uit de heenronde”, weet Loubry. “Intussen is er wat veranderd. Hun backcourt ziet er helemaal anders uit. Heel wat nieuwe gezichten. Zo trokken ze onder meer Bradford aan. Een speler die ik goed ken van bij Brussels. We speelden nog een jaartje samen. Ik ken hem persoonlijk. Ik vind dat Bradford progressie heeft gemaakt. Maar ook de andere spelers werden goed geanalyseerd.”

“Dit wordt een interessante avond. Zowel voor ons als voor Giants is dit een belangrijk duel. Een zespuntenwedstrijd. Onze grootste droom blijft die Elite Gold behalen. Zit er een derde of tweede plaats in, dan is dat meegenomen. Kangoeroes zit nu in een positie waar het vorig jaar rond deze periode stond. Toen liepen we op de tippen van onze tenen”, aldus Loubry.

Twee keer aan de bak

De BNXT-League blaast er dit weekend een dubbele speeldag door. Niet alleen vrijdag, maar ook op zondag is het werkendag. Zondag heeft Kangoeroes het thuisvoordeel tegen Okapi Aalst. De Ajuinen van coach Crab krijgen vrijdag Luik voorgeschoteld.