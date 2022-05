Domien Loubry en Kangoeroes Mechelen treffen Leuven in halve finales: “Nu is het om de prijzen te doen”

De kop is eraf voor Okumu na winning goal tegen KV Mechelen: “Ik heb hier hard voor gewerkt”

AA Gent had het in eigen huis niet makkelijk tegen KV Mechelen. De Buffalo’s kwamen moeilijk aan kansen, maar in het slot trokken ze de overwinning toch over de streep. Een goed geplaatste hoekschop van Sven Kums vond het hoofd van Joseph Okumu en de aimabele Keniaan scoorde het eerste competitiedoelpunt in z'n carrière.

8 mei