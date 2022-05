Domien Loubry en Kangoeroes Mechelen dicht bij eerste finaleplaats: “Winnenede driepunter het enige goede shot van de avond”

Zijn de halve finales tussen Kangoeroes en Leuven gespeeld? Nog niet. De Leuvense EHBO-dienst heeft zijn werk goed gedaan. Van de zware thuispandoering bleef zichtbaar niets meer hangen. “Ik denk met veel tegenzin terug aan die vorige wedstrijd, maar vandaag ben ik fier op mijn spelers” Coach Eddy Casteels zag zijn groep rechtkrabbelen. Niet dat Leuven zo een wereldpartij afwerkte, ook in het Mechelse kamp liep het niet altijd even vlot. Bijzaak. In de play-offs draait het niet om schoonheid. Het werd een duel met veel slordigheden en foute keuzes. Mechelen, vlug in foutenlast, had lang de bovenhand in de eerste helft. A.J. Brodeur zorgde voor punch. Dat kon van Leuven niet gezegd worden. Een dramatisch tweede quarter lieten de Bears noteren. Slechts één fieldgoal scoorde het in die periode, alle andere negen punten kwamen uit vrijworpen. Profiteren lukte Kangoeroes niet echt. Loubry met een buzzerscore legde de ruststand vast: 38-31. Pas na de herneming viel het in de plooi voor de thuisploeg. Driepunters van Foerts en vrijworpen van Palinckx leidden Mechelen naar een ‘comfortabele’ 65-55 voorsprong. Leuven had met Young een levenslijn. De Amerikaan kreeg naar het einde toe de steun van Cebasek. En met minder dan één minuut te spelen was de remonte een feit: 73-75.

Clutch speler

Money time dus. Daarin bewees Loubry andermaal zijn genialiteit. ‘Clutch player’ nummer één in België deed de Winketkaai daveren. Loubry: “Mijn enige driepunter die binnenging. Meteen de winnende”

Na de wedstrijd ging het – uiteraard – over de matchwinnaar. “Er is maar één speler in heel België die zo’n belangrijk shot kan maken, en dat is Loubry. Schitterend”, aldus Eddy Casteels, die na de wedstrijd Loubry als eerste kwam feliciteren. Maar ook over de prestatie van Jo Van Buggenhout werd nagekaart. De Mechelse pitbull doet wat Kristof Michiels van hem vraagt: “Hij heeft zijn verdedigende taken prima uitgevoerd, scoren is voor een later stadium.” “In basketbal liggen winst en verlies heel dicht bij elkaar. Vandaag viel het dubbeltje naar onze kant. Heel veel respect voor dit Leuven. Ze zijn tot het einde blijven vechten”, aldus Michiels.

Dat Joppe Mennes en Jo Van Buggenhout vol aan de bak moeten in Top Division One, werd bij Kangoeroes niet goed onthaald. Het tweetal speelde vrijdagavond meer dan dertig minuten voor Guco Lier. Wouter Willems viel in de tweede helft uit na een kniestoot. Hopelijk voor de Bears niet te erg. Maandag staat in de Leuvense SportOase het vierde duel gepland. Voor Leuven is het van moéten, Kangoeroes heeft genoeg aan één zege om de finale te bereiken. Nu al een historisch moment.