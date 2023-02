Domagoj Proleta met Circus Brussels in Elite Silver: “Nederlandse ploegen zijn een nieuwe uitdaging”

Verre verplaatsingen

De komende maanden staat Brussels voor verre verplaatsingen naar Amsterdam of Den Helder. Domagoj Proleta kan één en ander rustig relativeren. “Ik kreeg mijn opleiding bij Real Madrid. Later speelde ik in het Spaanse San Sebastian bij Acunsa Gipuzkoa. Dat is in het noorden van het land. We maakten toen alle verplaatsingen met de bus en dat wil in een land als Spanje iets zeggen. Enkel voor matchen tegen Mellila (enclave in Marokko, red.) of matchen op de eilanden maakten we gebruik van het vliegtuig. We reisden altijd comfortabel. Daags voordien werd er vertrokken, daags nadien keerden we terug.”