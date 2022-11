Dolf Pemen, vijftiende op de Koppenberg, past voor Rijkevorsel maar trekt zondag wel naar Arendonk

Vijftiende op de Koppenberg! Dolf Pemen (22), werkzaam in de bouwsector, kan best leven met dat resultaat. De eliterenner zonder contract finishte op vier minuten van winnaar Lars van der Haar en pakte het laatste UCI-puntje.

Dolf Pemen is een heel klein beetje verliefd op de Koppenbergcross. Ieder jaar probeert hij op de puist van Melden (Oudenaarde) goed te zijn. Bij de junioren haalde hij er de top tien, bij de beloften top vijftien. Dinsdag nam hij deel bij de profs. Drie dagen na Ruddervoorde, twee na Maasmechelen en vijf voor het Europees kampioenschap in Namen was het deelnemersveld niet het sterkste. Na Seppe Rombouts (11de) en Sander De Vet (12de) werd Pemen op de top van de Koppenberg derde Belgische eliterenner zonder contract.

“Vijftiende als werkende mens: niet slecht”, lachte de pion van Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini. “Ik probeer altijd wel een beetje te pieken richting de Koppenbergcross. Mijn start was goed, ik nestelde me meteen binnen de top twintig. Daarna was er enkele ronden sliertvorming. Omdat het tempo in de spits vaak helemaal wegviel. De tweede helft van de wedstrijd zat ik bij Thijs Aerts. In de sprint bergop was hij iets sterker dan mij.”

Lievelingscross

Het klinkt wat eigenaardig dat een contractloze veldrijder elk jaar een doel maakt van de opener van de X²O Badkamers Trofee. “Ik klim graag, dus is de Koppenbergcross mijn lievelingscross”, benadrukte Pemen. “Met 62 kilogram ben ik geschikt voor dat werk. Dat extra UCI-puntje is interessant voor volgend seizoen. Het betekent dat ik 2023-24 met enkele UCI-punten achter mijn naam kan starten. Want ik haalde ook al enkele puntjes in Duitsland. Bovendien doe ik liefst A-veldritten. Omwille van de sfeer, omdat parcoursen mooier zijn. Waarmee ik niet wil zeggen dat de omlopen in het B-circuit minderwaardig zijn. Toch laat ik zaterdag Rijkevorsel links liggen. Dat parcours vind ik niet mooi.”

Zondag trekt Dolf Pemen wel naar de Kamelencross in Arendonk op en rond het Glosso-autocrosscircuit. “Vorig jaar heb ik daar vrij goed gereden en werd ik tiende”, herinnerde hij zich. “Veel hoogtemeters heeft die omloop niet. Op dat vlak was Alsemberg vorige zaterdag interessanter. Daar werd ik derde.”