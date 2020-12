Dokter Kristof Camps zorgt bij Thes Sport voor een unieke professionele omkadering van bij de jeugdwerking tot het eerste efltal

Voetbal Eerste nationaleDokter Kristof Camps (49) is al heel zijn leven verbonden met Thes Sport. Hij doorliep alle jeugdcategorieën bij het vroegere Looi Sport om in 1995 clubarts te worden bij Heidebloem Hulst, een gehucht van Tessenderlo. Later werd het Thes Sport en de voorbije jaren was dokter Camps druk bezig met de uitbreiding van zijn medische staf.

Is alles nu op punt gesteld?

“Door de frequente aanwezigheid en de samenwerking tussen de verschillende medische specialisten kan Thes Sport in de directe nabijheid zorgen voor een professionele omkadering vanaf de jeugd tot aan het eerste elftal. Hier waren we natuurlijk al enkele jaren mee bezig. De uitbreiding staat nu volledig op punt en de puzzelstukjes zijn in elkaar gevallen.”

Concreet?

“Als speler van Thes Sport blijf je uiteraard vrij om zelf je eigen arts te raadplegen. Als club vragen we in geval van een blessure dat die speler eerst mij contacteert. We beschikken nu over een heel team van medische specialisten die samenwerken met ons en de informatiedoorstroming gebeurt via ProSoccerData volgens de geldende privacyvereisten. Ik ben altijd bereikbaar voor de spelers van Thes Sport. Van de allerkleinsten tot het eerste elftal. Op maandagavond zorg ik er speciaal voor in onze Maes-container dat enkel de spelers er mij kunnen raadplegen. Ik heb zeer goede contacten met het Medisch Centrum hier in Tessenderlo en van daaruit kan men de spelers doorverwijzen naar specialisten.”

Er zijn toch ook medische specialisten op de club aanwezig?

“Absoluut. We hebben meerdere specialisten op de club voor de meest courante screenings en behandelingen. Zo zijn er sportkinesist Danny Theunis en sportverzorger Luc Opdebeeck. Verder is er een nauwe samenwerking met podoloog Lode Aelbers. Ook kunnen onze spelers via mij een afspraak verkrijgen bij een specialist , wat het mentale vlak betreft. Kort samengevat. Onze spelers kunnen met al hun problemen bij ons terecht.”

Wat is hier de bedoeling van? Gaat dat vruchten afwerpen voor het eerste elftal?

“Het hoofddoel van ons medisch team is om elke speler van Thes Sport zo gezond en fit mogelijk doorheen het seizoen te begeleiden. Ik ga het uitleggen zoals Piet Huysentruyt zou zeggen. Wat hebben we vandaag geleerd? Ten eerste, preventie is belangrijk om blessures te voorkomen. Ten tweede, een snelle adequate opvolging is nodig. En ten derde, we zorgen voor een optimale revalidatie en nazorg. Hier zal iedereen binnen de club beter van worden. Of dat vruchten gaat afwerpen voor het eerste elftal? Natuurlijk. Met een gespecialiseerde begeleiding kan je veel kleine zaakjes simpel oplossen of voorkomen. Ook staat onze technische staf dagelijks in contact met de medische staf. Zo zal onze trainer Patrick Witters meteen weten wanneer Frederik Spruyt inzetbaar is na zijn zware blessure.

Het viel mij op dat er de laatste jaren weinig blessures waren bij Thes Sport. Heeft dat te maken met die medische begeleiding?

“Ik moet hout vasthouden nu (lacht). Een blessure tijdens de wedstrijd kan altijd en dat hebben we met ons medisch team uiteraard niet in de hand. Anderzijds kan ik je wel garanderen dat door onze begeleiding de spelers vaak blessures konden voorkomen en dat zal in de nabije toekomst nog verbeteren”, besluit dokter Camps.

Lees ook: meer voetbal in eerste nationale