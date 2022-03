Dokter Kristof Camps (Thes Sport): “Gaan naar Rupel Boom voor de volle buit”

voetbal eerste nationaleNa de thuisderby tegen Patro Eisden was Thes Sport één week vrij. Zondag wacht de verplaatsing naar Rupel Boom. Winnen is een must. Dat weet ook dokter Kristof Camps, die dag en nacht paraat staat voor de eerstenationaler.

“Het is een seizoen dat we niet gewoon zijn bij Thes Sport”, zegt dokter Camps. “Feitelijk op alle vlakken. We komen uit een hoogconjunctuur. Op sportief vlak staan we niet op onze plaats. Akkoord, in de middenmoot staan de clubs op een zakdoek bij elkaar, maar we prijken wel op de tiende plaats.”

“We moeten dan ook niet meer praten over die eindronde”, stelt dokter Camps, die samen met een collega huisartspraktijk Camps & Camps heeft in Tessenderlo. “We moeten er geen doekjes om winden. De achterstand op het vierde gerangschikte Patro Eisden is negen punten. De teams boven ons zouden allemaal moeten stilvallen en wij alles winnen. Eerlijk, daar geloof ik niet meer in. Ach, we moeten leren omgaan met deze situatie en er wijze lessen uittrekken.”

“Laten we eerst kijken naar de volgende wedstrijd”, vervolgt de clubdokter. “Zondag trekken we naar Boom. De Steenbakkers staan derde laatste, maar op slechts vijf punten van ons. Winnen is een must. Met een overwinning mogen we weer naar boven kijken en waarschijnlijk ons steviger nestelen in de linkerkolom. Bij een nederlaag moeten we oppassen om niet in de gevarenzone te geraken, maar daar gaan we niet vanuit.”

Oorzaak blessureleed?

“Ik blijf bij mijn standpunt van voor het seizoen”, stelt Camps fel. “Deze kern heeft voldoende kwaliteit om binnen de top vijf te eindigen. Het heeft dit seizoen niet mogen zijn. Het blessureleed kwam voor de meeste clubs, maar wat we dit seizoen meemaken, is nog nooit bij Thes Sport voorgevallen. Momenteel zitten we met de langdurige blessure van Sam Vanaken, hij scheurde zijn voorste kruisband volledig af. Dat kan helaas gebeuren in het voetbal, maar de spierblessures van Kenneth Kerckhofs, Laurens Vermijl en Yady Bangoura baren ons zorgen.”

“Ik en de medische staf hebben samengezeten om te zoeken naar de oorzaken. De conclusie? Er zijn meerdere factoren. Op de eerste plaats zijn de spelers anders gaan trainen door corona. Een andere werking van de spieren brengt gevaar met zich mee. Ook mag je spreken van een mentale kwestie. De jongens moesten leren omgaan met corona en bij sommige spelers ging dat mentaal doorwegen. Zo kan je snel het gevoel krijgen om minder fit te zijn. Een gezonde geest in een gezond lichaam is nodig om optimaal te kunnen presteren.”

Toekomst

“Volgend seizoen zal Thes Sport er inderdaad anders gaan uitzien”, weet Camps. “Tijdens de winterstop hebben we twee getalenteerde spelers met Wout Coomans en Senne Brugmans binnengehaald. Dat moet de toekomst worden van deze mooie club. Volgend seizoen krijgen we een nieuwe doorstart. Meerdere spelers gaan andere oorden opzoeken. We zitten natuurlijk ook met de gehuurde spelers. Doelman Arno Valkenaers en Ceulemans van KV Mechelen en Coomans van RC Genk. Senne Ceulemans heeft aangegeven dat hij de stap naar 1B wil zetten. We moeten nog overleggen met KV Mechelen wat er zal gebeuren met doelman Valkenaers. Hem definitief aanwerven gaat niet lukken.”

“Voorts zullen Marco Battista en Martijn Stefani, twee sterkhouders van de laatste jaren, ons verlaten. Jammer, we gaan die gasten zeker missen. Het zijn op alle vlakken topkerels, maar we respecteren hun keuze.”

“Reservedoelman Marten Schevenels trekt naar Wellen. Begrijpelijk, die jongen wil spelen. Laten we niet vergeten, de kern blijft grotendeels samen. Er is een basis waar we voort kunnen op bouwen. Het bestuur is gestart met het zoeken naar versterking. De eerste is binnen met aanvallende middenvelder Mehdi Naqqadi die overkomt van Hoogstraten.”

“Laten we ook eerlijk zijn: een frisse wind is nodig. We gaan in eerste instantie zoeken naar jonge talenten uit de buurt. Jongens die we kunnen vastleggen voor meerdere jaren. Thes Sport is een familieclub. In het hedendaagse voetbal zijn de meeste clubs in buitenlandse handen. Onze voorzitter Wendy De Wit wil daar niet van weten. Hij wil op een gezonde manier hard blijven werken met onze eigen mensen en sponsors.”

Thes Night 2022

“Of er nog tijd rest voor andere dingen? Het is altijd vrij druk in onze praktijk. Lange en soms vermoeiende dagen, maar ik ben gelukkig als ik mijn patiënten kan genezen. Thes Sport is mijn uitlaatklep. Ik help ook met het organiseren van meerdere evenementen. Zo kan je momenteel ook kaarten kopen bij mij. Thestikels presenteert op zaterdag 14 mei de Thes Night 2022 in CC Het Loo. Een topavond met Dinner & Dance en special acts. Zo is er de aanwezigheid van onder meer de bekende DJ 5NAPBACK. De inkom is 59 euro. Voor een aperitief, lekker eten en meerdere optredens. Een avondje om in je agenda te noteren”, besluit Camps met een knipoog.

