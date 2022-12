Doelpuntenmaker Souhail Taqi en SK Londerzeel gaan met goed gevoel de winterstop in na vlotte zege tegen Berchem Sport: “Nooit echt in de problemen gekomen”

Op de vraag of het een verdiende overwinning was voor SK moest de aanvallende middenvelder niet lang nadenken. “Zeker en vast. Ik vond dat wij het betere van het spel hadden en ook de kansen. Daarvan konden we er gelukkig twee benutten en voor het overige zijn we nooit echt in de problemen gekomen. Op het einde had Berchem nog wel twee kansen, maar wij konden ook toen weer rekenen op doelman Roef. Dus echt in de problemen zijn wij nooit gekomen.”

Beetje druk

“Na de recente één op negen was dit vooral een heel erg belangrijke zege voor ons”, gaat Taqi voort. “Er zat toch wel een beetje druk op deze match. De ploegen onder ons pakten de voorbije weken de nodige punten, waardoor we weer wat meer naar onderen moesten kijken. Dat wilden we graag ombuigen en deze zege is alvast een stap in de goede richting. Zeker als je weet dat er dit weekend enkele matchen zijn afgelast door de koude. Wij hebben onze drie punten van deze speeldag al beet en dat is toch een voordeel in vergelijking met de andere ploegen rondom ons die nog een inhaalmatch te goed hebben.”

Zoals eerder aangehaald bewees Taqi zijn waarde voor SK Londerzeel door even voorbij het uur de 2-0 te scoren. “Ik weet eerlijk gezegd niet of dat nu mijn derde of vierde goal was voor SK Londerzeel”, pikt hij in. “Ik ben daar niet zo heel erg mee bezig. Ik probeer vooral belangrijk te zijn voor de ploeg en mijn persoonlijke statistieken bekijk ik dan wel op het einde van het seizoen.”

Hard blijven werken

Zelf kwam Taqi in de zomer over van KAC Betekom, uitkomend een reeksje lager in derde nationale. “Een reeksje hoger nu inderdaad, en een niveauverschil merk ik ook wel”, gaat Taqi voort. “Er zijn meer ploegen die willen voetballen en scherper zijn in de duels. Ik kende een goede voorbereiding en de coach beloonde mij daarvoor met de nodige speelminuten. Vorig weekend was ik er niet bij door ziekte en ook de weken ervoor speelde ik niet vaak doordat andere spelers kansen kregen. Ik probeer vooral hard te blijven werken en mijn speelminuten zo goed als mogelijk te gebruiken om beter te worden. Dat is dus deze namiddag best goed gelukt vind ik. Ik trek alleszins, net als SK Londerzeel, met een goed gevoel de winterstop in.”

SK Londerzeel: Roef, Daeseleire, Meseure, Vergeylen, Laureys, De Kegel, Siebens (58’ Caignau), Manuel (90’ Zeghal), Taqi (77’ Yildiz), Van Den Bogaert, Dellevoet.

Berchem Sport: Verdruye, Van Den Driessche, Cobos Copado, Swennen (23’ Mariën), Coveliers, Amali (72’ Verstraelen), Pejcic, Beirlant, Nwokoro, Lambrechts (46’ Luyckx), Cappan.

Doelpunten: 25’ Siebens (1-0), 65’ Taqi (2-0).

Geel: Meseure, Laureys.



Lees ook: meer voetbal in 2NB