Doelpuntenmaker Manuel Bogaerts helpt Antonia aan broodnodige zege tegen Retie: “Reactie getoond na erbarmelijke weken”

Antonia had dit weekend iets recht te zetten na de pijnlijke nederlagen tegen Vosselaar en Rapid Leest. “Het was de laatste weken echt niet goed”, vertelt de 32-jarige Manuel Bogaerts. “Vooral onze tweede helft was telkens erbarmelijk. We stortten elke keer als een kaartenhuisje in elkaar, waardoor het zo echt niet verder kon. Daarom hebben we vorige week ook de koppen eens bij elkaar gestoken, want er moest absoluut een reactie komen.”

Makke lammetjes

Die kwam er ook met een 2-0-zege zaterdag tegen Retie. “Het verschil tussen beide ploegen was nochtans niet groot. De match ging bijvoorbeeld goed op en neer, maar wij hebben onze kansen wel afgemaakt en Retie niet. En gelukkig maar ook, want door de nul op zes van de afgelopen weken was er toch wat twijfel in de groep geslopen. Vooral omdat de ploeg nog slechts een schim was van zichzelf. We leken precies wel makke lammetjes.”

Aanvoerder Bogaerts schoof daarom door naar het middenveld afgelopen weekend. “Normaal gezien sta ik op de rechtsachter, maar omdat de trainer terug wat meer vuur en passie in de ploeg wou heeft hij me centraal gezet om de boel wat beter te kunnen aanjagen. Bovendien heb ik in het verleden onder Bart Corluy (nu T2, red.) al wel eens op het middenveld gespeeld.”

Niet stoppen met degradatie

De afscheidnemende Bogaerts pikte zaterdag ook zijn goaltje mee. “Het was al mijn derde van het seizoen. Al was de ontlading nu ongetwijfeld het grootst, want nadat we de rest de afgelopen weken hebben laten terugkomen, moesten we absoluut winnen. En om helemaal zeker te zijn van het behoud hebben we eigenlijk nog drie zeges nodig in onze resterende zes matchen. We zijn er dus nog lang niet. Antonia hoort bijvoorbeeld niet alleen thuis in eerste provinciale. Ik zou ook gewoon niet graag stoppen met een degradatie. De club heeft wel geprobeerd om me te overtuigen om er nog een jaartje bij te doen, maar het is goed geweest. Op dit niveau toch althans, want ik blijf wel voor het plezier voetballen bij de reserven B.”

