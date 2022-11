Doelpuntenmaker Jonas Bogaerts en KVK Tienen grijpen opnieuw naast de drie punten bij concurrent Ninove: “Teleurstellend want er zat meer in”

En dus bleven de manschappen van coach Hias na afloop voor de tweede week op rij teleurgesteld achter . “Toch wel ja, omdat we tijdens de match wel allemaal het gevoel hadden dat er veel meer in zat”, oordeelt Jonas Bogaerts. “Maar niet voor het eerst dit seizoen laten we na om onszelf te belonen. Eigenlijk hadden we in een mindere eerste helft al drie à vier kansen om de score te openen, maar met onder meer een bal binnenkant paal was het allemaal net niet. Met de rust in zicht kwam de thuisploeg er dan één keer door en meteen was het raak. Verre van het ideale scenario dus, maar we hebben de kopjes alvast niet laten hangen.”

4-4-2-opstelling

De staf reageerde door Saidi in de ploeg te brengen voor de lichtjes geblesseerde Kempeneers en in die gewijzigde 4-4-2-opstelling schoof Bogaerts eindelijk nog eens door naar het middenveld. “Op zich werkte dat wel, want we konden nog meer druk op de thuisploeg zetten en met een schuiver lukte ik zelf de gelijkmaker op aangeven van Yagan”, gaat hij verder. “We kregen nadien nog genoeg kansen om erover te gaan, maar we weten van onszelf dat we tegenwoordig niet zo vlot de weg naar doel vinden. Gelukkig is ons blok de laatste weken steevast op de afspraak en vervult iedereen zijn taken zonder morren. Dat goede gesprek na Patro heeft zijn effect niet gemist. Alleen spijtig dat we er dan niet in slagen om die nul op het bord te houden.”

Verdedigende rol

Voor Bogaerts, die nu steevast rechts in de driemansverdediging wordt uitgespeeld, was het pas zijn eerste doelpuntje van het seizoen. “Daar ben ik op zich wel blij om, want gezien mijn huidige rol in de ploeg zijn die goals iets zeldzamer geworden”, beseft de ancien. “Maar op zich is het goed zoals het nu is, ik ga nu niet solliciteren naar een vaste stek op het middenveld. Na al het blessureleed van het laatste jaar was het voor mij vooral zaak om me terug in de basiself te kunnen knokken. En ergens heb ik wel mijn plekje gevonden achterin aan de zijde van compagnons Meeus en Bergiers. Volgende week is centrale middenvelder Bracké denk ik geschorst, maar het denkwerk laat ik liever aan de sportieve staf over (knipoogt).”

Lees ook: meer voetbal in 1N