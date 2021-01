Doelpuntenmachine Stan Braem verlaat Oostkamp en kiest met Zwevezele voor stap hogerop: “Benieuwd waar mijn grens ligt”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE A/DERDE NATIONALE AHet avontuur van Stan Braem bij derdenationaler SV Oostkamp zit er alweer op. Na twee (onafgewerkte) seizoenen kiest de goaltjesdief voor een uitdaging in tweede nationale bij SKV Zwevezele. De nog steeds maar 22-jarige Brugse spits, goed voor 128 goals in vijf seizoenen - waarvan twee onafgewerkte - zet zo weer een stap hogerop.

Braem zette zijn eerste voetbalstapjes bij vierdeprovincialer Dosko Sint-Kruis, waar hij in 2017 dertig doelpunten scoorde en de titel pakte. Enkele maanden later zou Dosko na een sterke eindronde opnieuw promoveren. En dat onder meer dankzij 32 treffers van de Bruggeling. Braem, marineschepenschilder van beroep, koos vervolgens voor FC Varsenare, waar hij liefst 41 keer raak trof en kampioen werd in tweede provinciale A. De doelpuntenmachine maakte nadien de overstap naar eersteprovincialer SV Oostkamp, dat in 2020 uitgeroepen werd tot ‘coronakampioen’ en zo naar derde nationale mocht promoveren. De doelpuntenteller voor Braem eindigt op 25 stuks in 24 wedstrijden voor de rood-witte formatie, waar hij nu de deur achter zich toetrekt voor een overstap naar tweedenationaler SKV Zwevezele.

Competitiebeest

“Vijf promoties in evenveel jaar: ik werk precies gestaag aan mijn weg naar de absolute top”, lacht de goaltjesdief. “Nee serieus: het is inderdaad een mooie statistiek, maar ik heb nooit bewust deze weg bewandeld. Ik voelde telkens dat de tijd rijp was om over te stappen naar een betere ploeg en toevallig ging dat elk jaar gepaard met een promotie.”

“Het is doodjammer dat de voorbije twee seizoenen door corona verstoord zijn, want Oostkamp is een fantastische club en op een mooie manier afscheid nemen, is in deze omstandigheden niet mogelijk”, aldus nog Braem. “Enerzijds begrijp ik dat beleidsmakers beperkingen opleggen om besmettingen in te dijken, maar anderzijds ben ik overtuigd dat een buitensport als voetbal geen grote invloed heeft op de cijfers. Ik denk dat we zeker op een veilige manier kunnen voetballen, maar die kans wordt ons niet gegund.”

Voor een competitiebeest als Braem is het niet makkelijk een lange periode zonder competitiesport te overbruggen. “Individueel blijf ik uiteraard lopen, fietsen en fitnessen, maar dat verveelt snel”, vervolgt de Bruggeling. “Bij een potje padel kan ik mijn winnaarsmentaliteit nog eens bovenhalen, maar dat kleine gele balletje kan het verlies van onze witte leren bal, maar moeilijk opvangen. Bij Oostkamp bleven we gelukkig tot vorige week dinsdag nog samen trainen, weliswaar in groepjes van vier, waarbij we werkten op balgevoel, passing en afwerking. Het was tof dat we dit konden doen, maar zonder fysiek contact en duels is voetbal niet hetzelfde.”

Quote Door mijn transfer naar Zwevezele zet ik wel een punt achter mijn zaalvoet­bal­car­riè­re. In tweede nationale is de prestatie­druk nog groter en zal ik alles op het veldvoet­bal moeten zetten Stan Braem, in 2020 nog Bronzen Pantoffel

Braem is niet enkel een begenadigd veldvoetballer. Ook in de zaal weet hij zijn mannetje te staan. Als speler van eerstenationaler ZVC Assebroek en lid van de nationale ploeg won hij eind 2020 de Bronzen Pantoffel. Dat is een prijs, die de beste zaalvoetballer van het land bekroont, zo’n beetje de Gouden Schoen in de zaalvoetbalwereld. “Mijn transfer naar Zwevezele noopt me wel tot het beëindigen van mijn zaalvoetbalcarrière”, verrast de Bruggeling. “In tweede nationale is de prestatiedruk nog groter en zal ik alles op het veldvoetbal moeten zetten. Een afscheid in mineur is het niet, want mijn club ZVC Assebroek stopt eveneens met nationaal zaalvoetbal en maakt de overstap naar het minivoetbal. Dat zag ik sowieso minder zitten, dus kwam deze timing niet ongelegen.”

Dromen van het allerhoogste



Ziet Braem SKV Zwevezele en een plaatsje in tweede nationale als een eindpunt? “Wie mij een beetje kent, weet dat ik heel ambitieus ben en niet op mijn lauweren zal rusten. Waarom mag ik niet dromen van eerste nationale, eerste klasse B of het allerhoogste? Ik ben nog jong en heb een lange toekomst voor me. Ik ben benieuwd waar mijn grens ligt”, besluit Braem.

Lees ook: voetbal in derde nationale A