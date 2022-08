Doelman Yves De Winter en KVC Houtvenne zijn klaar voor de competitiestart: “Het ziet er goed uit”

“We hebben nog één match om alles op punt te zetten”, zegt doelman Yves De Winter. “Maar het ziet er inderdaad vrij goed uit. Ik heb al veel positieve dingen gezien. De club heeft zijn huiswerk goed gemaakt. Er zit de nodige ervaring in de groep, aangevuld met jonge gasten die leergierig zijn en die er vol voor willen gaan. Met KVC Westerlo dat zich erachter schaart, denk ik dat het logisch is dat we onze ambities niet onder stoelen of banken moeten steken. We hebben een ploeg om in het oog te houden.”

Knokke

Het avontuur in de Croky Cup eindigde vorige week op het veld van eerstenationaler FC Knokke, dat penalty’s nodig had om een erg verdienstelijk KVC Houtvenne uit te schakelen. “Ik had het zo gevoel dat Knokke de partij snel wilde afhandelen”, aldus De Winter. “Maar dat is dus een beetje tegengevallen. (lacht) Wij geloofden op voorhand in onze kansen en we hebben er heel lang voor gevochten. Alleen jammer dat we onszelf niet beloond hebben met de kwalificatie. Strafschoppen zijn altijd een loterij, maar dat 0-0 gelijkspel tegen een sterke tegenstander heeft ons toch wel het nodige vertrouwen gegeven. We zijn er klaar voor.”

Mooi verhaal

Yves De Winter (35) debuteerde destijds bij moederclub KVC Westerlo en speelde zowel in Nederland als in eigen land nog lange tijd op het hoogste niveau. In 2020 zette de doelman bij FC Antwerp een punt achter zijn carrière. “Ik was inderdaad gestopt”, klinkt het. “Tot KVC Houtvenne in december kwam aankloppen. Toenmalig coach Geert Van Dessel vroeg of ik nog goesting had om terug tussen de palen te staan en ik ben de uitdaging aangegaan. Jammer van de degradatie. Het was nipt, maar we hebben het op het einde niet meer kunnen vermijden. De club heeft intussen een nieuwe start genomen en ik heb zo het gevoel dat we aan een mooi verhaal begonnen zijn.”