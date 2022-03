Doelman Yarne Arrazola wil met Witgoor zo snel mogelijk volledige zekerheid over behoud verwerven

VOETBAL DERDE NATIONALE BIn derde nationale B moeten de komende weken nog verschillende vraagtekens weggewerkt worden. Onderaan het klassement lijkt het doek voor Koersel, De Kempen en Berlaar Heikant, in verband met de degradatie, gevallen. Voor de dertiende plaats komt de helft van het klassement nog in aanmerking. Ook Witgoor en Nijlen, die zaterdagavond tegenover mekaar staan.

Witgoor wist zich de voorbije weken uit de rechtstreekse degradatiezorgen te voetballen, maar de Desselnaars willen meer en hopen dat de competitie na 30 speeldagen helemaal voorbij is. “Sinds Nieuwjaar is het alleen maar in stijgende lijn gegaan”, zegt Yarne Arrazola. “Het is jammer dat we vorige week woensdag in de midweekwedstrijd op Pelt onderuit gingen. Al vond ik dat we daar, op basis van de kansen, recht hadden op meer. Maar voor de rest kunnen we alleen maar content zijn met de gang van zaken.”

Witgoor Dessel pakte afgelopen weekend nog een belangrijk punt in het burenduel in Turnhout. “Zoals te verwachten was het een moeilijke opdracht, waarin we vaak onder druk stonden. Maar uiteindelijk stond de organisatie er. Voor ons was dat vierde gelijkspel van het seizoen een mooie bonus.”

Nijlen

Zaterdagavond is Witgoor gastheer voor Nijlen, waar het in de heenwedstrijd de drie punten pakte. Hoewel Nijlen op de zesde plaats staat, moet het team van trainer Kenny Thompson nog enkele punten pakken om helemaal gerust te zijn. “Het geeft nogmaals een beeld van hoe sterk deze reeks is”, stelt de Witgoorse doelman. “Wij kunnen tot op één punt van Nijlen naderen. Bovendien is het een thuiswedstrijd, zodat we op de steun van onze twaalfde man kunnen rekenen. De voorbije weken hebben we ons zelfvertrouwen een boost gegeven. Ik ben overtuigd dat we het seizoen op een veilige plaats zullen afsluiten.”

Arrazola besliste intussen dat hij ook volgend seizoen bij geel-groene formatie in doel zal staan. “Ik voel me hier erg goed en ben iemand uit de streek. Ik ben als kinesist in Witgoor werkzaam, zodat mijn job op een perfecte manier met het voetballen te combineren is.”

