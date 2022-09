Doelman Xavier Gies na eerste competitiezege van FCV Dender op SK Deinze: “Dit was een perfecte teamprestatie”

Dender, waarbij Houdret de zieke Van Oudenhove verving, had in de eerste helft doorlopend overwicht en er was een uitstekende redding van doelman Ortola nodig op een kopbal van Cukur, na voorzet van Lallemand. Toch was het voor de bezoekers uitkijken voor de zeldzame tegenprikken van Deinze, want Dansoko trof op tegenaanval via de vingertoppen van doelman Gies de paal. Op voorzet van Myny kopte Rajsel de nieuwkomer verdiend op voorsprong. Aan de rust werd de geblesseerde Myny gewisseld voor Marzo en de rechterflankspeler miste op aangeven van Cukur de kans om de score te verdubbelen. Nadat De Belder en Carcela Gonzales werden ingebracht, kenden de bezoekers een paar moeilijke momenten, maar toen was er een sterk keepende doelman Gies om de meubelen te redden. Een pegel van De Belder werd door de Dender-goalie in hoekschop verwerkt. Op voorzet van Dansoko trof Carcela Gonzales de paal. Na een aanval opgezet door Cukur en Marzo kwam de bal via Deinze-verdediger Prychynenko in de voeten van Lallemand en die aarzelde niet om zijn ex-club het nekschot te geven. Gies hield kort daarop de nul op een schot van Dansoko. Zijn overbuur Ortola voorkwam hogere verliescijfers voor Deinze op een kopbal van Houdret.

De eerste zege werd door de spelersgroep uitbundig met de spionkop van Dender gevierd. “Hoed af voor de fans die een hele wedstrijd wind en regen trotseerden en ons geweldig steunden”, zei doelman Gies. “Het is mooi dat we hen een eerste driepunter konden aanbieden. Die was zeker verdiend. We domineerden de eerste helft en klommen verdiend op voorsprong. Na de rust zette de thuisploeg na de inbreng van De Belder en Carcela Gonzales meer druk naar voor, maar we kwamen daar goed onderuit. In tegenstelling tot de duels tegen Lommel en Lierse, waartegen we tegengoals incasseerden met afgeweken doelpogingen, hadden we bij cruciale fases het geluk aan onze zijde. Toen ik bij de eerste gevaarlijke tegenprik de bal tegen de paal kon duwen, had ik het gevoel dat het deze keer niet zou mislopen. We zetten de jongste weken met onze spelersgroep een aantal stappen voorwaarts, zodat deze zege zeker niet onverwacht komt. Dit was echt een perfecte teamprestatie. Met de versterkingen van de jongste weken erbij is er voldoende kwaliteit aanwezig om de strijd in de Challenger Pro League met succes aan te gaan.”