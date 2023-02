Doelman Xavier Gies (FCV Dender) voor zespuntenwedstrijd tegen Virton: “We beginnen aan een nieuw hoofdstuk”

In de eerste wedstrijd onder de nieuwe coach Timmy Simons tegen hekkensluiter Excelsior Virton moet het voor FCV Dender meteen bingo zijn. De blauwhemden kunnen een kloof slaan met de Luxemburgers van acht punten. Toch wil doelman Xavier Gies het niet over een cruciaal duel hebben. De ervaren goalie wil blijkbaar de druk op de ploeg afhouden.

“Het is uiteraard een belangrijk duel, maar er zijn maar drie van de nog 30 punten te verdienen”, zegt Gies. “Wat het resultaat ook is, de degradatiestrijd is na het komende duel allerminst beslecht. Er kan bij winst wel een grote stap richting behoud gezet worden en we zullen er alles aan doen om voor eigen publiek de volle buit binnen te halen.”

In tegenstelling tot vorig seizoen, waarin geen enkele thuisnederlaag werd geleden, wil het dit seizoen voor eigen publiek niet lukken. Tijd om in de play-downs terug aan te knopen met de sterke thuisreputatie.

“Wat er in de reguliere competitie is gebeurd, is een afgesloten hoofdstuk en moeten we achter ons laten. We moeten de knop omdraaien en ons concentreren op de komende tien wedstrijden. De play-downs zijn een nieuw hoofdstuk. We moeten daarin resultaten boeken. Het maakt niet uit waar.”

Wat is er de jongste weken op praktisch vlak onder de nieuwe coach concreet veranderd?

“Er wordt nu om 10.30 uur getraind ipv van om 16 uur. Dat is mooi meegenomen omdat je een vrije namiddag hebt. Alleen voor Mike Smet stelt er zich een probleem omdat hij in de haven werkt. Voor onze rechtsback moet er een oplossing gevonden worden. Drie dagen voor de match wordt tweemaal daags getraind. Voordien was dat altijd op woensdag.”

Na een trainerswissel wordt op een schokeffect gerekend. Merk je daar iets van op training?

“De intensiteit bij de trainingen ligt alleszins hoog en na twee sessies op één dag ben je wel moe. Coach Timmy Simons benadrukt dat we iedere training enkele procenten beter moeten doen om dat in de wedstrijden om te zetten in resultaten. Het geloof in de groep is alleszins groot. We zijn er dan ook van overtuigd dat de gunstige kentering zal volgen.”

Nog dit: met Mathieu Lootens trok FCV Dender een nieuwe operationeel verantwoordelijke aan. Hij is verantwoordelijk voor alles wat niet met het sportieve te maken heeft en moet de club nog meer professionaliseren. In het verleden was Lootens werkzaam bij SK Deinze.