Doelman Wouter Deman bijna verdiend kampioen met SV Wevelgem City A: “Ons puntentotaal is indrukwekkend”

“Hopelijk wordt het een mooie dag. Ik kijk er alvast naar uit. Ons puntentotaal de laatste weken en maanden is indrukwekkend (67 op 72, red). We verloren maar één keer en dat was thuis tegen FC Poperinge. Op Zwevegem Sport speelden we voor de enige keer gelijk. De rest waren dus allemaal overwinningen.”

In de strijd voor het behoud heeft Blauwvoet Otegem de punten meer dan nodig en gaan ze zich tegen de leider dubbel plooien. “Ieder punt dat ze pakken is een gewonnen punt”, aldus Wouter Deman. “Ik verwacht dat ze defensief gaan spelen. Wat we al veel meemaakten maar we geraakten er wel door. Het zou in principe niet meer mogen mis lopen.”

Hopelijk komen de Vlassers niet op achterstand want dan zou het team van trainer Dylan Vanhaverbeke wel eens nerveus kunnen worden. “Er zijn al wedstrijden geweest waarin we op achterstand kwamen maar we haalden het op”, aldus de goalie.

SV Wevelgem City droomde er wellicht van om thuis kampioen te spelen. Vorige week tegen buur SV Moorsele lukte het niet omdat de eerste achtervolgers Deerlijk Sport en FC Moen ook wonnen. Vooraf waren er maar liefst 240 (!) eters. “Het is natuurlijk altijd toffer om thuis de titel te mogen vieren”, aldus Deman die woont in Gullegem en werkt voor Coca Cola. “Vorige week was het al een heel mooi feestje.”

Op naar derde titel

“Zaterdagavond kunnen we terug naar onze kantine en draait daar dj Demale. En zondag is het Gent-Wevelgem. Het zal waarschijnlijk een zwaar weekend worden. (lacht) Het wordt mijn derde titel. Met Eendracht Wervik speelden we kampioen in eerste provinciale. Ik stond toen maar twee matchen onder de lat. Onze keeperstrainer Christophe Descamps was toen eerste keeper.”

“Met Wevelgem speelde ik drie jaar geleden kampioen in eerste provinciale. Toen door de pandemie de competitie stopte, hadden we één punt te weinig om de degradatie te ontlopen. We hebben met de groep die klik gemaakt en wilden zo snel mogelijk terug naar eerste provinciale. De reeks waarin we thuishoren. Komend seizoen begin ik hier aan mijn zesde seizoen.”

Indien kampioen, zijn er in de kantine twee gratis vaten.

Tweede provinciale B Blauwvoet Otegem-SV Wevelgem City A zaterdag 26 maart om 18 uur