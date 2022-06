Doelman Vahram Gevorgyan neemt bij BS Geluveld afscheid met de promotie: “Mooier kan niet”

Vahram speelde zes jaar bij KSCT Menen en was er de tweede doelman. Eerst met Angelo Vuylsteke en nadien Kevin Degrande als titularis. Nadien stond hij vijf seizoenen tussen de palen bij EVC Beselare en twee jaar bij SC Zonnebeke. In de eindronde promoveerde hij met Zonnebeke naar tweede provinciale. BS Geluveld was de volgende club. “Het waren hier heel mooie jaren”, benadrukt de ervaren goalie. “Afscheid nemen met een promotie, mooier kan niet. Geluveld is een fantastische club. Ik ben hen dankbaar. Twee jaar geleden haalden we ook al de eindronde. Vorig seizoen waren we goed begonnen maar toen was er corona en stopte het. Ik beleefde hier veel mooie momenten.”

“Samen met Beselare delen we met maar liefst 60 punten de tweede plaats. Het was belangrijk om de eerste ronde van de eindronde te overleven. Wat ons tegen TSC Proven is gelukt. We scoorden in die twee wedstrijden zeven keer en kregen maar twee goals tegen.”

In de eerste wedstrijd van de finale tegen buur Beselare (2-2) kreeg Vahram rood. “Ik respecteer de beslissing van de scheidsrechter”, klinkt het beleefd. De terugwedstrijd van de derby werd met 2-1 verloren. “We hadden niks te verliezen want de promotie van beide finalisten stond vast. Er ontbraken een zevental spelers door onder meer communies. Anderen waren op weekend.”

Applausvervanging

Het was in de Heksenparochie een mooi moment toen trainer Thierry Lemaire zijn aanvoerder een applausvervanging gunde. Brent Deleye viel vijf minuten voor affluiten in. Gevorgyan is afkomstig uit Armenië en kwam destijds bij zijn grootouders in Menen wonen. Vahram woont met zijn gezin in Menen. Met Maxim Van Der Smissen (Roeselare-Daisel) en Stijn Raes (GS Voormezele) trok het team van secretaris Ronny Durnez twee nieuwe doelmannen aan. “Ik had zelf gezegd dat ik zou vertrekken”, klinkt het. “Ik ben 33 jaar, heb een zwaar werk en klop veel uren. Ik heb twee kinderen Lucy en Anri. Mijn zoon speelde voor KSCT Menen maar gaat naar de U10 van KVK Westhoek. Hem brengen naar de trainingen en wedstrijden zal ook tijd vragen.”

Naast twee nieuwe keepers zijn de andere nieuwkomers bij geel-blauw Jorre en Wannes Baeyaert, Miguel Barbez, Laurens Deraedt, Robin Lemahieu en Emiel Vandekerckhove (allen SC Zonnebeke), Salvator Correia en Robbe De Clercq (beiden SK Roeselare Daisel), Luca Dumortier (Sparta Kruiseke), Robin Goeminne (Rekkem Spprt), Thibaut Santy (EVC Beselare), Yuri Vandenberghe (Brielen Sport)