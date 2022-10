Doelman Tim Bollen (Schoonbeek-Beverst) na de 2-0-zege tegen Beringen: “Deze driepunter is voor ons heel belangrijk”

Een nuchtere en correcte weergave van een wedstrijd, waarin precisie aan beide kanten al te vaak ontbrak. De derby bleek uiteindelijk een confrontatie waarin beide teams veel goede wil toonden. Daarnaast hadden de acteurs moeite eens in de buurt van de grote rechthoek. “Dat blijkt ook wel als je de optelsom van de weinige doelkansen maakt”, vervolgt Bollen. “Ik denk dat onze kansjes voor rust misschien iets beter waren. Het openingsdoelpunt viel voor ons ideaal. Wanneer wij als blok kunnen acteren, worden we niet snel in verlegenheid gebracht. Dat hebben we na de pauze bij de druk van Beringen wel getoond. Gek veel werk heb ik daarbij toch niet gehad. Op ons kunstgras hebben we intussen toch een zekere reputatie neergezet. Op natuurgras wil het al eens wat minder lopen. Vandaar dat deze zege zo belangrijk is. Je merkte aan alles dat het nog eens tijd werd voor een driepunter, temeer daar onderin de teams ook punten begonnen te sprokkelen.”

Opsteker voor de volgende opdrachten

Nuchterheid staat bij Schoonbeek-Beverst voorop. In die optiek is een driepunter tegen Beringen weer een stap dichter bij het behoud, toch dé grote doelstelling voor dit seizoen. “Het geeft ons meteen weer wat ademruimte naar de teams toe achter ons. In die zin zijn de nakende opdrachten op Nijlen en Kampenhout niet minder belangrijk. Deze driepunter is alleszins goed voor het vertrouwen, al beseffen we maar al te goed dat de weg nog lang is. Een kloofje met onze achtervolgers is altijd goed voor de gemoedsrust”, blikt Bollen al even vooruit naar de komende wedstrijden.