Doelman Tibo Herbots (KVK Tienen) houdt de puntendeling op het bord tegen Wezet na prangende slotfase: “Nooit mijn hoofd laten hangen als wisselspeler”

Zou José Riga, ex-coach van onder meer Bergen en vooral Standard Luik, zijn jongens een stevige bolwassing gegeven hebben tijdens de pauze? De gedaanteverwisseling die Wezet had ondergaan, sprak alleszins tot de verbeelding. Drie wissels deden de rest. “Ik vond ze ook heel scherp uit de kleedkamer komen, helemaal anders inderdaad dan in die eerste helft toen ze zich een beetje terughoudend opstelden”, analyseert Tibo Herbots. “Al had dat laatste zeker ook te maken met het feit dat wij onze zaakjes zo goed voor mekaar hadden in die eerste vijfendertig minuten. In dat opzicht was die 1-0-voorsprong niet onverdiend, want we brachten enkele mooie combinaties op de mat in aanvallend opzicht.”

Pompen of verzuipen

In de tweede periode waren de rollen evenwel omgekeerd, met Wezet dat zeer nadrukkelijk op zoek ging naar de gelijkmaker die er net voorbij het uur kwam. “Tot die goal hielden we het nog redelijk gesloten en ook nadien hebben we nog geprobeerd om voor die winninggoal te gaan”, vond de doelman. “Maar ik denk dat iedereen wel gezien heeft dat het in dat laatste kwartier een beetje pompen of verzuipen was. Uiteindelijk mogen we nog tevreden zijn dat we geen tweede doelpunt slikten, met onder meer die poging tegen de paal. En na mistasten achterin kwam ik in de ultieme slotfase nog oog in oog te staan met een speler van Wezet. Nu, daarvoor sta ik er uiteraard om zulke foutjes teniet te doen. Gelukkig was zijn controle niet super en voor de rest heb ik er goed aan gedaan om druk op hem te zetten. Daardoor kreeg hij niet de tijd om een hoek uit te kiezen en trapte hij pal op mij.”

Goeie band

Een knappe save die alleen maar bevestigde dat trainer Hias de juiste keuze had gemaakt door Herbots in doel te zetten. “Of ik het voelde aankomen dat hij voor mij ging kiezen? Ik was eigenlijk pas zeker tijdens de laatste training toen we tactisch trainden met de basiself die ging starten”, laat hij nog weten. “Ik vind het langs de ene kant wel sneu voor Sofiane, want we hebben eigenlijk een hele goede band. We trainen uiteraard altijd samen met derde doelman Sterckx en keeperstrainer Johan Bogaerts. Dan hou je het beter een beetje gezellig in plaats van elkaar het licht in de ogen niet te gunnen. Maar dat neemt niet weg dat het hard was om na zes matchen naar de bank verwezen te worden. Nu, ik heb altijd de keuze van de trainer gerespecteerd en heb ook nooit mijn hoofd laten hangen op training. Op deze kans heb ik maanden gewacht, dus het spreekt voor zich dat ik nu hoop om tot het einde van het seizoen te kunnen blijven staan.”

KVK Tienen - URSL Wezet 1-1

Tienen: Herbots, Bergiers, Meeus, Vanwesemael (89’ Matterne), Naudts, Yagan, Singh, Bracké (52’ Jochmans), Claes, Bogaerts, Arrivas.

Wezet: Thomé, R. Wilmots, Essikal (78’ Cavagnera), Perseo (46’ El Harrak), Cascio, Gerits (46’ Rherras), Hendrickx, Bonemme, Legear (83’ Gilon), Déquaire (46’ M. Wilmots), Omolo.

Doelpunten: 27’ Claes (1-0), 62’ Rherras (1-1).

Geel: Bracké, Omolo, Vanwesemael, Meeus. (SDH)