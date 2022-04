Doelman Thomas Hooyberghs van De Kempen wordt volgend seizoen kinesist bij Nederlandse FC Eindhoven

In derde nationale B is voor De Kempen het doek over de competitie gevallen. Samen met Berlaar Heikant en Koersel degradeert de Kempische fusieclub straks naar eerste provinciale. Voor Thomas Hooyberghs begon het seizoen, na een zware peeskwetsuur ter hoogte van de heup en de lies, pas na de winterstop. Bovendien staat de doelman van de Tielense fusieclub straks nog voor een andere, professionele, uitdaging.

De Kempen is zaterdagavond gastheer voor Nijlen. De provinciegenoot die in principe nog enkele punten kan gebruiken om de vierde laatste plaats in het algemeen klassement te ontlopen.

“Ik heb in de derde wedstrijd een kwetsuur aan heup opgelopen, en ben later nog eens hervallen”, vertelt Thomas Hoeyberghs. “Met het gevolg dat ik vier maanden, of zowat de ganse eerste ronde, aan de kant heb gezeten. Na de winterstop heb ik mijn opwachting in de eerste ploeg kunnen maken. Jammer genoeg hebben we de achterstand niet kunnen wegwerken. We willen het seizoen alleszins in schoonheid beëindigen. Ik verlengde mijn overeenkomst intussen. Eerste provinciale wordt voor mij een kennismaking met een reeks die ik totaal niet ken.”

Kinesist

Op het einde van dit schooljaar studeert de Arendonkenaar in Eindhoven, waar hij woonachtig is, af als kinesist.

“Volgend seizoen kan ik aan de slag als kinesist bij FC Eindhoven, een ploeg uit de Keuken Divisie in Nederland. Vergelijkbaar met tweede nationale. Het is een leuke combinatie. Als ik niet bij de club aan het werk ben, ga ik langs bij particulieren. In principe moet dat perfect te combineren zijn met mijn taak als doelman van De Kempen.”

B-ploeg

De B-ploeg van De Kempen, die uitkomt in derde provinciale, doet het intussen bijzonder goed, en plaatste zich woensdagavond voor de halve finale van de beker van Antwerpen. Daarin speelt het volgende week woensdag voor eigen volk tegen Ranst. Ook Punt-Larum stootte door naar de halve finale. De Geelse formatie van trainer Nick Nuyts ontvangt, eveneens woensdag, in de halve finale Kontich. Met Punt-Larum in derde provinciale C en White Star in derde provinciale A, kroonden zich woensdagavond eveneens twee Kempische ploegen tot kampioen.