Doelman Thomas De Blaere (SK Geluwe) kopt in de extra tijd de gelijkmaker binnen: “Jammer dat ik zondag geschorst ben”

“Soms gebeurt het wel eens dat ik in de slotminuten mee naar voor ga”, aldus Thomas De Blaere. “Dries Demyttenaere trapte de hoekschop en hoog boven iedereen kopte ik binnen. In de strijd om het behoud zou dit wel eens een belangrijk punt kunnen zijn. In onze situatie zijn alle punten welkom. Qua spel was het verdiend dat Vlamertinge op voorsprong kwam. Het was niet onze beste wedstrijd, maar anderzijds nu ook niet onze minste.”

Het bestuur zet alles op het behoud en voerde daarom nog een trainerswissel door. De ervaren Drazen Kukuric nam over. “We hebben nu een andere manier van spelen en er staan bepaalde spelers op andere posities”, zegt de keeper. “Zo schoof Amaury Rodriguez Da Silva op naar de spits. Ons systeem is afhankelijk van wie er allemaal beschikbaar is.”

Niemand in het stadion Damien Feys had durven denken dat SK Geluwe zou moeten vechten voor het behoud. “Heel het seizoen hebben we pech met blessures, schorsingen of spelers die wegblijven, zoals de broers Diallo”, zegt Thomas De Blaere. “Kenneth Neve en Maarten Staelens zijn geblesseerd. Yaccin Kedad is wegens rood geschorst.”

Tom Denorme was zondag geelgeschorst en Tijs Vanhove moest werken.

Eerst veldspeler

Thomas De Blaere woont in Kruiseke en begon bij de jeugd van Sparta Kruiseke als veldspeler en vertrok dan naar KVK Westhoek. Zijn trainer was er Davide Colloart uit Wervik en de jonge Thomas mocht altijd met hem meerijden naar de training. “Bij Westhoek wilde ik keeper worden, maar dat mocht niet”, zegt De Blaere. “Ik keerde terug naar Sparta Kruiseke en speelde er in de spits.”

“Er was een samenwerking tussen Kruiseke en Geluwe en met de U15 of U17 speelden we in de zomer met Geluwe een toernooi, maar hadden geen doelman. Ik ging onder de lat staan en zo is het allemaal begonnen. Vorig seizoen speelde ik een achttal wedstrijden toen Thijs Debuyck geblesseerd uitviel.”

Zondag gaat het richting RC Bissegem. “Ik ben dan geschorst. Enkele minuten voor ik scoorde, pakte ik mijn derde geel toen ik een penalty wilde uitlokken”, zegt Thomas. “Onze tweede doelman komt niet meer af. Ik weet niet hoe de coach het gaat oplossen.”

Mogelijk staat met Yandro Heernaert de jonge doelman van de beloften tussen de palen. Of wie weet trekt Guillaume Temperman (40) weer de handschoenen aan.

