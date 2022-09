Doelman Sofiane Bouzian hoopt met KVK Tienen stunt van vorig seizoen te herhalen tegen Patro Eisden: “Alles is mogelijk als we zelf een topmatch spelen”

“Ik had vooral het gevoel dat onze defensieve organisatie een probleem was zondag”, zag Sofiane Bouzian vanuit zijn goal. “Daar hebben we de afgelopen dagen op training dan ook extra aandacht aan besteed, dus hopelijk keert die stabiliteit snel terug met wedstrijden tegen Patro en Luik in het verschiet. Nu, vorig seizoen hebben we bewezen dat ook zo’n ploegen te kloppen zijn, op voorwaarde dat je zelf een topmatch speelt natuurlijk.”

Concurrentie

Bouzian zal zich zijn terugkeer in de basis ongetwijfeld anders voorgesteld hebben. Ondanks enkele knappe saves moest hij zich afgelopen weekend tot drie keer toe omdraaien. “Ach, gelukkig is het omgekeerde soms ook waar, dat je zelf een matige partij keept maar met de ploeg alsnog aan de winnende hand bent”, knipoogt hij. “Nu was het anders en dat is uiteraard frustrerend als je zoals ik zolang op die kans in het Tiense doel hebt gewacht. Wanneer ik wist dat ik de voorkeur ging krijgen op Herbots? De coach heeft het me niet expliciet meegedeeld, maar wat dat betreft zei de laatste training op zaterdagmorgen genoeg. Spijtig voor Tibo natuurlijk, al kan er sowieso maar eentje spelen. Wat dat betreft is het voetbal sowieso een harde wereld. Toen ik in een niet zo ver verleden bij KV Mechelen een puike wedstrijd pakte tegen Anderlecht, moest ik de week erop zelfs zonder echte aanleiding gewoon terug op de bank plaatsnemen ten voordele van Bram Castro. Op dat vlak kan je niet anders dan de keuze van de coach te respecteren.”

Fietsongeval

In Tienen heeft Bouzian zijn plaatsje in doel alleszins niet gestolen want vorig seizoen was hij de onbetwiste nummer één. En zonder dat ongelukkige ongeval in Frankrijk was hij ook gewoon aan de nieuwe campagne begonnen. “Ja, ik was best kwaad op mezelf omdat ik op zo’n domme manier ten val was gekomen”, legt hij uit. “Ik was begin juni met enkele profs op stage en tijdens een afdaling met de fiets ging het ineens mis. Ik ging te bruusk door een bocht en door de val ging mijn sleutelbeen uit de kom. Uiteindelijk besloten we om een operatie te ondergaan en wist ik al snel dat ik enkele maanden buiten strijd ging zijn. Eén week heb ik helemaal stilgelegen en vanaf dan ben ik mijn benen beginnen trainen om sterker terug te keren. Ik was uiteraard ook op de hoogte van het feit dat de club er een extra doelman ging bijhalen. Met Tibo is het een echte concurrent geworden maar dat deert me niet. Het motiveert me alleen maar nog extra om het beste uit mezelf te halen en dat hoop ik de komende maanden ook te kunnen tonen tussen de palen.”